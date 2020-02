Melcochita se queda dormido en “El Valor de la Verdad” de Miguel Barraza [VIDEO]

Pablo Villanueva ‘Melcochita’ es uno de los cómicos más queridos del Perú y no solo se ha sentado en “El Valor de la Verdad”, también ha acompañado a sus amigos del mundo del arte al sillón rojo, pero en todas estas ocasiones fue captado durmiendo. La más reciente sucedió cuando Miguel Barraza lo contó todo a Beto Ortiz.

Y es que Pablo Villanueva estuvo al lado de Miguel Barraza junto al reconocido cómico Javier Santagadea y su amiga Pilar Guerra. El hecho sucedió cuando recién daba inicio el programa; el ‘Chato’ entra al set de “El Valor de la Verdad”, estrecha la mano a Beto Ortiz y el periodista le dice al cómico.

PUEDES VER Miguel Barraza revela por qué llegó en estado de ebriedad al estreno de su película

Melcochita fue captado durmiendo en "El Valor de la Verdad" de su amigo Miguel Barraza.

“Estamos hablando bajito porque uno de tus invitados se ha quedado ‘jato’ (dormido)”, dice mientras mira a Pablo Villanueva recostado, con la cabeza hacia atrás, en un sueño profundo; a lo que Miguel Barraza replica: “Ya. No te preocupes, déjalo que descanse... Yo lo despierto”.

Miguel Barraza se dio cuenta que ‘Melcochita’ estaba durmiendo, se acerca a este y le dice: “Ya pues, ‘compare’, ya estamos en el aire... Ese, mi causa”, lo cual causó las risas de todos los presentes en el set de “El Valor de la Verdad”.

Beto Ortiz pregunta: “Bienvenido, Melcocha ¿estabas haciendo meditación?” a lo que Pablo Villanueva responde: “Estaba soñando que era una oveja descarriada y el lobo me seguía y cuando el lobo me iba a comer, me despierta este desgraciado”.

El periodista no se resistió y decidió compartir el hecho en su cuenta oficial de Instagram, donde presentó un video que filma a Pablo Villanueva durmiendo, la cámara lo enfoca muy de cerca, mientras en el fondo se escucha la canción característica de “El Valor de la Verdad”.

El conductor del sillón rojo lo expuso de esta manera en Instagram: “Cuando eres tan previsible que se te duermen hasta los entrevistados”.