Georgina Rodríguez recuerda el día que conoció a Cristiano Ronaldo: “Estaba temblando frente a él”

Georgina Rodríguez no olvida el primer día en que vio a su actual pareja Cristiano Ronaldo. En una entrevista para una revista italiana, la modelo reveló los detalles del encuentro, cuando ella era una empleada en la tienda de Gucci en Madrid, España.

“Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y tal vez esto me haya agitado más frente a una persona que, con una sola mirada, me había tocado profundamente”, señaló la también presentadora.

Asimismo, confesó qué le gustó a primera vista del jugador del Juventus. “Me llamó la atención la altura, el cuerpo, la belleza (...). Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto”, se puede leer mientras se observan las fotos que le tomaron.

Georgina Rodríguez en revista italiana

Luego del encuentro y de los rumores que desataba la prensa, el llevar una relación sentimental con el premiado futbolista no fue nada fácil.

“La situación se volvió insoportable. La gente me perseguía. Me llamaron por teléfono, los reporteros llegaron a la boutique fingiendo ser clientes”, reconoció. Además, aseguró que, para parar la curiosidad de la prensa, comenzó a trabajar “detrás del mostrador".

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez y sus planes a futuro

Georgina Rodríguez, asimismo, analizó su estilo de vida y la de su familia. “Nuestra vida se basa en la dedicación y la concentración total hacia todo lo que hacemos", expresa.

Georgina Rodríguez en revista italiana

“Al llevar una existencia sana y ordenada, experimentamos un sentimiento de felicidad y bienestar”, remarcó. También manifestó que son pocas las veces que ven televisión y que lo hacen, sobre todo, por los niños.

En cuanto a su futuro, la modelo reveló las metas que tiene en lo personal. “Aunque mis hijos son lo más importante, todavía soy una mujer y quiero trabajar y ser independiente. No debo descuidar mi esfera profesional y me gusta trabajar en el campo artístico”, declaró la mamá de cuatro niños.