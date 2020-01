Michelle Renaud se quita los implantes de seno debido a una enfermedad

Michelle Renaud, actriz proveniente de México, realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que informó su decisión de retirarse los implantes mamarios, debido a que padece una enfermedad generada por los mismos.

Según explica la artista, a través de su post en la mencionada red social, todo se originó debido a un sueño en el que le decían que tenía ‘veneno en el pecho’.

Acompañada de esta foto, la actriz mexicana explicó por qué tomo esta decisión. (Foto: @michellerenaud)

“En un sueño me dijeron que tenia ‘veneno en el pecho’ y me hizo mucho click, así que le pedí señales a mi mamá y justo una amiga subió un video de que se había quitado los implantes por el ‘Breast Implant Illness’, me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos.” explicó Michelle Renaud en la publicación.

Continuando con su mensaje, la actriz comentó que tres pensamientos clave pasaron por su mente antes de tomar la decisión de retirarse los implante.

“La estética JAMÁS va a estar por encima de mi salud” escribió como su primera reflexión. Los otros dos pensamientos se basaron en la relación con sus hijos “¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo a amarse a si mismo y a su cuerpo? ¡con implantes en mi cuerpo!. Si llego a tener una hija y es plana, ¿qué mensaje le iba a dar? ¿Opérate?” escribió.

Cuando empezó la búsqueda del doctor que la operaría para sanarla de la enfermedad del implante mamario, se cruzó con algunos profesionales que le dijeron que la enfermedad no existía.

Finalmente pudo encontrar a un cirujano que entendía su condición, quien le dio la opción de reconstruirle los senos para que quedaran “chiquitos pero bonitos”.

La actriz asegura que ahora que está libre de implantes se siente con más energía y más guapa que antes. “El breast implant illness es REAL” finalizó Michelle Renaud en su publicación en Instagram.