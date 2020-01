Diego Maradona: Magalí, supuesta sexta hija del futbolista, ruega que se haga la prueba de ADN

El polémico del DT de Gimnasia, Diego Armando Maradona vuelve a hacer noticia y no precisamente en el ámbito deportivo. Una joven de 23 años llamada Magalí, asegura que es la sexta hija del astro del fútbol y pide encarecidamente que él acepte realizarse la prueba de ADN.

Todo inició en octubre del año pasado, cuando Magalí decidió salir del anonimato y hacer pública la revelación que le había hecho su madre un año antes: su padre es el famoso futbolista argentino Diego Maradona. La joven argentina confesó para medios de su país, que conocer la verdad es importante para su identidad.

“Te soy sincera, trato de no enroscarme ni buscarme parecidos ni nada, porque también entiendo que eso pueden ser casualidades y que para mí la palabra final, obviamente, la voy a ver en el análisis de sangre”, señaló en diálogo con el programa Siempre Show.

“La verdad que para mí yo estoy bastante segura de que puede ser así. Si estoy donde estoy es por eso, si yo tuviera el presentimiento o la certeza de que esto no es así no estaría ni exponiéndome, no estaría haciendo ningún juicio, no estaría en ninguna causa”, respondió Magalí al ser consultada por sus presentimientos acerca del lazo de sangre que la uniría al “Diez”.

Magalí (presunta sexta hija de Diego Armando Maradona)

Pese a que Matías Morla, abogado del futbolista en retiro, declaró que su patrocinado se iba poner a predisposición de la justicia para comprobar si tiene una sexta hija, no hay avances en el caso, por lo que Magalí volvió a recurrir a los medios.

“Lamentablemente no pudimos concretar ninguna fecha para hacer el estudio por diferentes motivos. Quiero y espero creer que siga en pie la predisposición de Matías Morla después de nuestra reunión en diciembre. Que esto se pueda resolver de la mejor forma posible... Es un tema que me da vueltas en la cabeza día tras día. Me gustaría que se resuelva lo antes posible, ya que estamos hablando de algo trascendental para mi. Es mi identidad y mi pasado” señaló.