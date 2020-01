Novio de Fiorella Rodríguez le habría sido infiel con su ex, pero ella lo defiende

Fiorella Rodríguez y su novio Jean Pierre Díaz, veinte años menor que ella, mantienen una relación desde hace 7 meses. Sin embargo, la expareja del joven reveló que había tenido un encuentro íntimo con él en su casa, hace una semana.

En el informe de “Magaly Tv, la firme”, Pierina Sejuro, exnovia de Jean Pierre Díaz, reveló los chats que tuvo con él, allí la invita a ver una película en su casa, y según la versión de ella, terminaron teniendo intimidad.

"Hace unos días me escribió. Me dijo que seguía con Fiorella, pero que me extrañaba. Yo accedí, fui a su casa y pasó de hecho intimidad", confesó la joven.

El novio de Fiorella Rodríguez le escribía constantemente y le pedía tener encuentros con ella, a espaldas de la también actriz.

Fiorella Rodríguez y Jean Pierre Díaz

“Me sigue escribiendo con obsesión diciéndome para vernos. Nos vimos, hablamos, agarramos, me comentó que estaba con Fiorella, pero el jueves 16 de enero me escribe por Whatsapp y me dice para ver una película en su casa”, contó la ex de Jean Pierre Díaz.

Pero Fiorella Rodríguez se enteró de la presunta infidelidad de su novio. La exconductora de televisión se comunicó con Pierina Sejuro, ella le envió los chats y audios comprometedores. Sin embargo, al poco tiempo, la actriz la bloqueó y decidió continuar su relación con el joven de 25 años.

Fiorella Rodríguez defiende a su novio de presunta infidelidad

La exoconductora de “América Espectáculos” dejó entrever que la exnovia de su pareja tendría la intención de figurar en los medios.

“Hemos tenido algunos episodios de distanciamiento. Me buscó, conversamos lindo, estamos disfrutándonos súper rico, ahora estamos tranquilos, pero si tu llamada (al reportero) va por el lado de que terceros quieran ganar protagonismo, eso escapa de mis manos”, expresó la actriz peruana de 45 años.