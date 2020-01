Carlos Galdós: “No espero nada de este nuevo Congreso”

Redacción

Carlos Galdós expresó su sentir sobre los resultados de las elecciones congresales que se celebraron el último domingo.

“No había mucho que elegir, por eso no me sorprende la respuesta del pueblo. Creo que este Congreso es, de los males, el menor”, señaló. “Lo único que resalto es que dije que si entraba Rosita Bartra yo agarraba un cuchillo y me hacía eunuco, así que quiero agradecer profundamente al pueblo peruano por la posibilidad de estar completito todavía”, bromeó.

El showman también comentó sus expectativas sobre la labor que podrán realizar los electos padres de la patria. “¿Qué espero de ellos? Nada... es lo mismo de siempre. No tienen mucho tiempo para trabajar, así que habrá que mover dos o tres fichitas para ajustar algunas tuercas y listo, y ojalá que lo puedan hacer. Pero mientras sigamos pensando que Perú es Lima, estamos fritos”.

Lo que sí advirtió es que el presidente ya no tendrá justificación para no hacer lo que se necesita. “Ahora debe cumplir con los peruanos”, dijo.

Por otro lado, Galdós se refirió al nuevo unipersonal que presentará junto a su invitada, la terapeuta Rosa María Cifuentes. “El show se llama ‘Galdós va a terapia’ y la rutina será como una terapia en vivo, en la que me burlo de lo torpe y erráticos que somos los hombres de más de 40 años que ya hemos pasado por un divorcio, para vincularnos nuevamente”, expresó.

“Lo que quiero comunicar con este unipersonal es cómo debemos llegar al amor y además romper con el tabú de que las terapias tienen que ver con un problema mental”, acotó Galdós quien, por cierto, pese a dos divorcios, no le cierra las puertas al amor. “El amor en mi vida no ha fracasado, yo no he renunciado al amor”.

‘Galdós va a terapia’ se presentará el 14 y 15 de febrero en C. C. Bianca de Barranco y el 22 en teatro Plaza Norte.