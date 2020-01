Ariana Grande y su inesperada reacción tras ser vencida por Billie Eilish en los Grammy

Ariana Grande y Billie Eilish fueron las protagonistas de un tierno momento que de seguro quedará grabado en la mente de los espectadores de la última edición de los Grammy, realizada el pasado 26 de enero.

Las artistas estaban nominadas en la categoría “Álbum del Año”. La cantante americana llegó a la lista por “Thank U, Next” y la joven compositora por su último material de estudio “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Sin embargo, a pesar del gran éxito que obtuvo Ariana Grande con su producción, no pudo superar a la favorita de la noche y terminó perdiendo contra Billie Eilish.

Durante su discurso de agradecimiento, la intérprete californiana agradeció a sus colegas y le dedicó un especial fragmento del mensaje a la intérprete de “7 Rings”.

Billie Eilish se llevó el gramófono a 'Mejor Álbum del Año'

“Puedo decir que pienso que Ariana se merece esto [refiriéndose a gramófono]”, indicó la también autora y de esta manera dejó entrever que ella considera que no es digna de recibir el premio. “Thank U, Next me ayudó a superar algunos problemas. Pienso que [el disco] se merece esto más que nada en el mundo. Te quiero mucho”, finalizó.

Ante estos reveladores comentarios, una de las cámaras rápidamente enfocó a Ariana Grande, quien se encontraba sentada entre los invitados al evento, y logró captar la reacción en vivo de la cantante.

La artista hace gestos con las manos y vocaliza la frase “No, no, no”, intentado hacer que Billie Eilish la deje de halagar y se enfoque en su propia victoria. Luego parece pronunciar las palabras “Aprovecha tu momento, querida" y le lanzó un dulce beso volado a la intérprete de ‘Bad Guy’. Al parecer la intérprete no guardó rencores ante su inminente derrota en los Grammy y demostró que ambas se llevan muy bien.