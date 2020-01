Taylor Swift revela crisis en documental

Con un guion que aborda con honestidad sus desórdenes alimenticios, la fama, la música y su intervención en la política, la cantante Taylor Swift ha sido tema recurrente en el Festival de Sundance, donde llegó para presentar ‘Miss Americana’.

PUEDES VER Taylor Swift revela que detectaron nuevo tumor a su madre

El documental de 85 minutos dirigido por Lana Wilson intenta mostrar distintas facetas de la estrella del pop, su vida familiar y sus peores momentos en la música, como cuando su disco ‘Reputation’ (2018) no tuvo éxito en los Grammy. También cuenta cómo la fama influenció en la obsesión por su imagen, al punto que reconoce que, durante una gira en el 2015, sufrió de trastornos alimenticios. “Sentía como si me fuera a desmayar al final de un espectáculo, o en medio de él. Solo sucedió unas pocas veces y no estoy orgullosa de ello, moría de hambre un poco y simplemente dejaba de comer”.

PUEDES VER Taylor Swift pidió que expulsen a Justin Bieber de un gimnasio

En una entrevista a Variety, Swift habló sobre el origen de ese trastorno. “Recuerdo cómo, cuando tenía 18 años, era la primera vez que aparecía en la portada de una revista, y el titular era como ‘¿Embarazada a los 18?’, y fue porque había usado algo que hacía que la parte inferior de mi estómago no se viera plana. Así que lo registré como un castigo”.

Swift contra Trump

‘Miss Americana’ sorprendió a la crítica del festival, además, porque Swift revela cómo discutió con su familia para tomar una postura sobre la política en Estados Unidos, arrepentida de haber apoyado alguna vez a Donald Trump. Antes de dar ‘publicar’ al famoso post en el que pide votar por los demócratas (su efecto fue tal, que miles se inscribieron para votar en su natal Tennessee), la cantante recibió una advertencia de su publicista. “El presidente podría perseguirla”.

PUEDES VER Captan a Demi Lovato y Justin Bieber dándose emotivo abrazo

Tras lanzar un improperio, Swift decide tomar postura. “No me importa. Quiero estar en el lado correcto de la historia”.