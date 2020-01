Pedro Suárez Vértiz por incendio en VES: “Tú que no estás quemado, ayuda”

Pedro Suárez Vértiz no fue ajeno al desastre ocurrido en Villa El Salvador por el incendio que, lamentablemente, se ha cobrado la vida de once personas y un número mayor de víctimas como damnificados. El rockero, no sin causar cierta polémica, pidió a todos ponerse la mano al pecho y apoyar.

Como ya es habitual, Pedro Suárez Vértiz hizo uso de su cuenta de Facebook para dar su respaldo a todas las personas afectadas por el incendio en Villa El Salvador:

“En Villa El Salvador hay algo peor que la muerte: hay agonía. Ayudemos, amemos, oremos. Tú que no estás quemado, retribúyelo, por favor”, fueron las palabras de Pedro Suárez Vértiz en su cuenta oficial de Facebook.

Sus seguidores, que nunca son ajenos a las opiniones del rockero, decidieron expresar su sentir en la mencionada red social; la mayoría de estos de apoyo a las palabras del artista.

“Gracias, Pedro, aquí muchos vecinos míos afectados. Toda ayuda para ellos es bienvenida, se pide la oración para tener fortaleza”, “así, Pedrito. Unámonos en oración por los hermanos de Villa El Salvador que necesitan nuestras plegarias”, “gracias, Pedrito, por concientizar a la población. Gracias por la atención que le das a mi distrito”, fueron algunos los comentarios en la publicación de Facebook de Pedro Suárez Vértiz.

Incendio y tragedia en Villa El Salvador

El pasado jueves 24 de enero, un vehículo que portaba GLP (Gas Licuado de Petróleo) tuvo una fuga de este elemento en medio de una transitada avenida de Villa El Salvador.

El pasado jueves 23 de enero, Villa El Salvador sufrió un terrible incendio que costó la vida de 11 personas.

El gas comenzó a propalarse, no solo por varios metros, sino cuadras enteras, hasta que de pronto el elemento se incendió y se propaló por toda el área por la que se expandió.

Casas destruidas por completo producto de la vorágine del incendio, un número importante de damnificados se reportaron ya que sus viviendas quedaron inhabitables o parcialmente afectadas. Una cifra considerable de heridos y, a la fecha (sábado 25 de enero), se tienen registrados los sensibles fallecimientos de 11 personas.

Sin embargo, grandes actos de generosidad se han mostrado de parte de la población que se ha puesto la mano al hombro y ha apoyado a los vecinos de Villa El Salvador llevando donativos, donando sangre y suministros de primera necesidad.

Recientemente, ciudadanos venezolanos que trabajan en empresas de delivery se unieron a la ayuda de los damnificados. Asimismo, jugadores de Alianza Lima se han acercado al populoso distrito limeño llevando víveres y bebidas.