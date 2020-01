Janet Barboza se despide de su mascota envenenada con emotivo video

Janet Barboza utilizó sus redes sociales para compartir un sentido video de su mascota, quien falleció hace unos días debido a un envenenamiento. La conductora de “Válgame”, se mostró llorosa al revelar que halló a su perrito muerto en la puerta de su casa.

Por tal motivo, compartió un video en Instagram donde recuerda a su fiel amigo, además de agradecer a sus seguidores por el aliento y apoyo recibido tras el deceso de su compañero.

"Amigos amantes de los animales, agradecida infinitamente por sus muestras de afecto con mi perrito. A manera de homenaje para todos aquellos animalitos que son víctimas de la violencia, les hice este video para recordarlo", escribió la popular 'Rulitos' en el texto que acompaña el clip.

Como se recuerda, Janet Barboza denunció públicamente el terrible hecho por medio de la mencionada red social. Tras esto, muchos fans, y hasta el mismo Rodrigo González, se conmovieron y brindaron su apoyo incondicional a la conductora de televisión.

Janet Barboza llora por la muerte de su mascota.

“Hoy en la mañana salimos y encontramos así a mi perrito. Lo han envenenado, no entiendo cómo hay personas de tan mal corazón que hagan esto. ¿Por qué? No entiendo, qué daño les hacia, era un perrito que yo adopté, era parte de mi familia", dijo la panelista de “Válgame” entre lágrimas.

“La tristeza que hay en mi casa no tiene nombre, esto es lo que han logrado. Estaba muy viejito, pero ese no era el final que yo quería para él. Salir a la puerta de tu casa y encontrarlo así, no es justo”, agregó.