Estreno de Rubí en Estados Unidos genera polémica en las redes sociales

El estreno en Estados Unidos, de la nueva versión de la telenovela Rubí protagonizada por la actriz mexicana Camila Sodi, ha generado una serie de críticas entre los fans de la telenovela basada en la historia de Yolanda Vargas Dulché, quienes no han quedado del todo satisfechos.

Univisión estrenó la nueva versión de Rubí la noche del martes y las burlas y comparaciones con la anterior (protagonizada por Bárbara Mori en 2004), han sido lapidarias, desde la performance de Camila Sodi hasta partes del guion que, según ellos, no tienen mucho sentido. Por ejemplo, los televidentes se han burlado de la seguridad que presenta la mansión lujosa donde aparentemente vive Rubí (Sodi), en contra de su voluntad. “Esa seguridad no la tiene ni la Casa Blanca”, han escrito.

PUEDES VER Thalía y Camila Sodi protagonizan divertida broma en Instagram [VIDEO]

Otra fan de la versión en la que participó Bárbara Mori, habla de las incongruencias del personaje de Camila Sodi en comparación con la de la actriz uruguaya (hoy de 40 años), que la semana pasada estuvo de visita en nuestro país.

Why remake #Rubi when you can play 2004 Rubí? Seriously, this new girl has nothing on my girl Bárabara. She is the queen and would never be seen working or be at the gym because she always had it all. Even the intro song is not that good as La Descarada #RubiUSA #Rubi pic.twitter.com/GtXScTdHRh