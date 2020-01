Alejandra Guzman y su hija Frida Sofía se reconciliaron, asegura Enrique Guzmán

Hace unos días, durante la transmisión del programa “Todo para la Mujer” de Radio Fórmula, el cantante Enrique Guzmán manifestó que se encuentra feliz debido a que su hija Alejandra Guzmán y su nieta Frida Sofía se habrían reconciliado.

“Estoy contento porque veo que están limándose asperezas entre mi nieta y mi hija. Parece que sí por lo que me dijeron hoy. Eso me da mucho gusto, porque así debe ser y así deben terminar las cosas”, contestó Enrique Guzmán cuando se le preguntó por el tema.

Si bien el cantante no detalló cuál fue el motivo exacto de la reconciliación, es muy probable que este se deba al estado de salud en el que se encontraba Alejandra Guzmán.

Cabe resaltar que el pasado 4 de enero, la cantante se sometió a una operación de emergencia en la que le intervinieron la cadera izquierda para removerle un tejido afectado. La artista comentó que se encontraba estable luego de la cirugía.

“Quiero decirles que estoy bien. Gracias a Dios me sacaron un pedacito de lo feo, de lo malo, que hace ocho años me metieron por ahí, por donde ya sabes, pero todo está bien y me estoy recuperando y me está visitando mi papá para darme amor y besos”, declaró en el programa “Ventaneando”.

Alejandra Guzmán era constantemente atacada por su primogénita, ya que esta le mandaba mensajes ofensivos y declaraba en varios medios que odiaba a su madre. Al respecto, la cantante señaló que entendía su comportamiento, ya que ella también tenía padres famosos.