Piden a esposa de Carlos Zambrano no perdonar infidelidad como Claudia Díaz y Pamela López

Luego que se conociera que Carlos Zambrano le fue infiel a su esposa al ser captado besando a otra mujer en una fiesta privada en un barco, Laura Borlini dio su punto de vista tras este nuevo destape aconsejando a la esposa del jugador de Boca Juniors a no perdonarlo, tal como en su momento hicieron Claudia Díaz y Pamela López, parejas de Pedro Gallese y Christian Cueva, respectivamente.

En declaraciones a La República, Laura Borlini se mostró muy ofuscada con el reciente ‘ampay’ que pone en el ojo de la tormenta a Carlos Zambrano por engañar a su esposa.

“Me indigna la mentira... ¿Es tan difícil si tú quieres titar la casa por la ventana, salir con chicas, chaparte a medio mundo? ¿Es tan difícil terminar una relación y hacer lo que quieras? No es tan complicado, es decir ‘hasta acá, nomas, porque quiero vivir la vida loca’, pero lo más fácil es decir ‘estoy contigo, disfruto de la casa, del calor del hogar, pero por mi lado tengo mis cositas’”.

Pero cuando le dijeron si perdonaría una infidelidad como Claudia Díaz y Pamela López (esposas de Pedro Gallese y Christian Cueva, respectivamente), Laura Borlini lo negó de manera categórica: “Yo nunca perdonaría una infidelidad”.

Sin embargo, la conductora de espectáculos, no contenta con ello, recordó que este caso de infidelidad de Carlos Zambrano es una deslealtad con la persona que salió a defenderlo ante otros escándalos.

“Sea Zambrano, sea quien sea, me indigna. Me indigna la mentira, me pongo en el lugar de esa mujer que se entera que su esposo está chapando con otra mujer. Me imagino que es recontra doloroso, más aún cuando ella salió a defenderlo en temas complicados fue ella ¿Es justo? No, no es justo".

Pero cuando Laura Borlini fue consultada si cree que la esposa de Carlos Zambrano lo perdonará, esta se mostró suspicaz al respecto.

“No sé la verdad, depende de cada pareja. No podría decir eso porque no la conozco, ellos sabrán su historia. Ella sabrá si merece que lo perdone, es decisión de cada pareja. Pero yo no perdonaría una infidelidad”.

En eso, Laura Borlini trae a colación el tema de Pedro Gallese: “... Hay personas que aman. Que la otra persona les promete que nunca más va a volver a suceder. Los ven realmente arrepentidos...”

Y agrega: “... (Pedro) Gallese me parece que está verdaderamente arrepentido, que quiere conservar a su familia y es respetable que su esposa le crea y le dé una nueva oportunidad y ojalá les vaya bien”.

Pero detalla que lo que sucedió entre Claudía Díaz y Pedro Gallese es un escenario muy distinto al de Carlos Zambrano: “... En el caso de ellos, es una relación de tan chiquitos. A veces pones en la balanza y dices ‘sigo y lo perdono’”.