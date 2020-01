Thamara Gómez sobre polémica con Farfán: “No necesito colgarme de alguien”

Thamara Gómez habló de su presunta vinculación con Jefferson Farfán tras ser captada en una fiesta en el departamento del futbolista.

La cantante de cumbia fue señalada como la nueva conquista del seleccionado peruano que tendría una relación amorosa con la salsera Yahaira Plasencia.

Sin embargo, Thamara Gómez lo negó todo, pero esta vez, no quiso dar mayores detalles del encuentro privado. Al parecer, el futbolista le habría pedido guardar mesura en sus palabras.

A diferencia de una entrevista con Magaly Medina, la integrante de ‘Puro Sentimiento’ se mostró más cuidadosa al asegurar que llegó a la fiesta sin saber de quién era la residencia y que se encontraría con Jefferson Farfán.

Thamara Gómez, cantante de 'Puro Sentimiento'. Fuente: Instagram

"Yo nunca he tenido nada que ver con este tema, con el señor Jefferson compartí una reunión donde puedes compartir tú, como cualquier chica de 20 años que quiere divertirse sanamente, sin saber que iba a estar el señor. Lo que pude percibir es que es un señor súper humilde", expresó.

Pidió no ser mencionarla en escándalos. Thamara Gómez resaltó, que se ha ganado un nombre gracias a su trayectoria musical que inició siendo adolescente, por lo que no necesitaría de la fama del amigo de Yahaira Plasencia.

“Nunca ha estado involucrada en este tipo de escándalos. Nunca hubo nada, no hay nada, ni lo habrá jamás. Yo no tengo la necesidad de colgarme de alguien, yo siempre he estado enfocada en mi carrera, siempre me he mantenido al margen. Ustedes conocen mi historia, estoy enfocada en mi música”, señaló la cumbiambera.