Paula Arias: “No me sorprendió que Yahaira Plasencia despidiera a a su jefa de prensa”

Desde hace unos días, Yahaira Plasencia volvió a estar en boca de todos luego de que se revelara que despidió de forma imprevista a Maritza Rodríguez, su exjefa de prensa. Ante esta situación, la cantante Paula Arias se animó a opinar al respecto e hizo unos controversiales comentarios al respecto.

En conversación con “América Espectáculos”, la intérprete aseguró no estar sorprendida por la decisión que tomó la popular ‘Reina del totó’, al recordar cómo fue la salida de la salsera de la agrupación “Son tentación”.

“En realidad no me extrañó porque a mí me paso algo parecido, o sea era como chau después de tantos años, pero de una manera que no era dable para una persona que ha estado desde hace más de sus inicios en este medio”, manifestó la cantante, sobre la renuncia de la amiga de Jefferson Farfán.

Paula Arias también dijo que entiende el sentir de Maritza Rodríguez y espera que esta logre solucionar sus diferencias con Yahaira Plasencia lo antes posible. “Espero que en algún momento ellas arreglen sus problemas, puedan conversar y todo, porque bueno, yo he pasado en carne propia, ustedes ya saben, se siente horrible, así que podría entender cómo se siente Maritza y cómo puede estar en estos momentos, como dolida”, expresó la artista.

La líder de “Son tentación” también se emocionó al recordar cuando Yahaira Plasencia dejó su agrupación sin previo aviso. “A mí también me impactó en su momento, me dolió bastante, más que todo por el cariño, por el respeto, la convivencia”, comentó. Sin embargo, Paula Arias aseguró que no le molestaría compartir escenario con la salsera.

La cantante evitó opinar sobre el supuesto romance que existiría entre la ‘Reina del totó’ y Jefferson Farfán.