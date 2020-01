Raúl Araiza: “Viví un matrimonio increíble pero no me sentía completo”

Raúl Araiza habló por primera vez sobre el tema de su divorcio, luego de haber tomado esa decisión hace cuatro meses. En una reciente entrevista con un medio mexicano, el presentador contó cómo ha enfrentado su separación con Fernanda Rodríguez.

“Fue un momento difícil tomar la decisión, porque yo la tomé y no quería lastimarla más de lo que ya era la decisión misma. Y bueno, la llevamos muy bien, es mi mánager, mi socia, pero sí debo reconocer que ha sido difícil la pérdida”, detalló Araiza.

PUEDES VER Ian McKellen y Patrick Stewart: una historia de amor que traspasa la pantalla

Asimismo, el conductor del programa “Hoy” reveló que todo este tiempo le ha sido útil para poder reflexionar y lograr adaptarse nuevamente a su vida de soltero, luego de estar casado durante 24 años: “He disfrutado mi soledad, mi espacio, porque aunque nunca fui esclavo y viví un matrimonio increíble, no me sentía completo. Es una cuestión muy personal, se tomó la decisión y aquí estoy”, explicó.

Además, Raúl Araiza no le ha cerrado las puertas al amor e indicó que está dispuesto a iniciar una nueva relación amorosa pero que le resulta difícil conocer mujeres.

Raúl Araiza y Fernanda Rodríguez Foto: Instagram

“Sí, creo que tengo el derecho, pero no sé salir, no sé ir al cine, a cenar, no sé cómo… Me han querido presentar a mucha gente y me da pena (vergüenza), flojera, porque luego, ¿qué se dice?, ¿qué sigue?... Y aunque nunca he sido un angelito, obviamente estoy fuera de cancha”, contó el conductor de televisión.

Indicó que así como el tiene derecho a rehacer su vida sentimental, su exesposa Fernanda Rodríguez también debe hacerlo. “Ella también tiene que retomar su vida y empezar a salir con cuates, con amigas, así que este año ya veremos qué pasa”.