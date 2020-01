Andrés Wiese: ¿Qué fue de la vida del actor tras el fin de “Al fondo hay sitio”?

Andrés Wiese se encuentra en boca de todos luego de ser captado en una discoteca disfrutando al lado de Thais Felman, una de las jóvenes que estuvo presente en la ‘Fiesta del terror’.

Es por ello que, a pesar de no trabajar en televisión, el actor continúa dando qué hablar. Pero, ¿qué fue de su vida tras el término de la serie “Al fondo hay sitio”?

Andrés Wiese en la televisión

Luego del fin de la teleserie de América TV, donde interpretó a ‘Nicolás de las Casas’, Andrés Wiese participó en la película “Ceviche de Tiburón”, la cual fue estrenada en febrero del 2017. En dicha producción, el artista compartió roles con Gustavo Bueno, Sergio Galliani, Manuel Gold, César Ritter, Wendy Ramos, Carlos Carlín, entre otros.

Más tarde, en enero del 2018, pasó a integrar el elenco de la telenovela “Cumbia pop”, donde interpretó a ‘Calé Martínez Salazar’ y volvió a trabajar con Erick Elera y Mayra Couto. Elisa Tenaud, Francesca Zignago, Andrés Luna, Ximena Palomino, Fabrizio Solari y Javier Dulzaides, son otros actores que también trabajaron en esta producción.

Andrés Wiese en "Cumbia pop"

Andrés Wiese en el teatro

Tras alejarse de la televisión, Andrés Wiese decidió incursionar más en el teatro y en octubre del 2017 participó en “Hasta las patas”, donde todo le salía mal a un grupo de actores que pretendía montar una obra sobre un asesinato situada en los años 20.

A fines del 2018, formó parte de la obra “¿Qué hacemos con Walter?”, la cual giraba en torno a una junta de propietarios de un edificio que pretendían despedir al portero por ineficiencia. En esta producción dio vida a un abogado hippie, junto a actores como Gustavo Bueno, Jely Reátegui, Ana Cecilia Natteri, Milena Alva, Rómulo Asseretto y Oscar López Arias.

Andrés Wiese confiesa que no es amigo de Mayra Couto

Andrés Wiese entristeció a sus fans al confirmar que jamás tuvo una amistad con Mayra Couto, a pesar de todo el tiempo que trabajaron juntos en “Al fondo hay sitio”.

“No tiene por qué haberla (una amistad), es una buena compañera de trabajo, Mayra es una gran actriz y creo que hicimos un gran trabajo contando esta historia de amor (Grace y Nicolás), pero sin embargo no necesariamente el ser compañero de trabajo vas a ser mejor amigo”, señaló el actor, luego de que Mayra Couto revelara dicha información.

Andrés Wiese se lanza como conductor de TV

En mayo del 2019, Andrés Wiese sorprendió a sus fans al anunciar que se lanzaría como conductor de televisión, con el programa de viajes “Escápate”.

“Hace un año tomé la decisión de empezar un proyecto personal. Confieso que no tenía ni idea de por dónde empezar... más allá de mis ganas de desarrollar algo propio. Algo que me guste, disfrute y pueda compartir. Agradezco a tantas personas que fueron apareciendo en el camino y sobre todo al increíble equipo que se atrevió a confiar en una idea y se sumaron al proyecto””, escribió en su Instagram.

Andrés Wiese se reencuentra con Erick Elera

Erick Elera sorprendió a sus fans en Instagram al compartir un video del reencuentro que tuvo con Andrés Wiese en su matrimonio.

“Qué tal mi gente. Estamos aquí en el matrimonio, pero creo que me voy a divorciar, porque me he encontrado con ‘Ricolás’”, comentaba el también cantante sobre quien fue su compañero en “Al fondo hay sitio”.

Andrés Wiese anuncia que se va del Perú

En octubre del 2019, Andrés Wiese entristeció a sus fans al anunciar que dejaría el Perú para irse a estudiar a una escuela en España.

“¡Chau Lima! Hace ya unos años que tengo la idea de irme un tiempo fuera del país para estudiar, cambiar de aires, desaprender un poco y, de alguna manera, volver a empezar”, escribió en su Instagram.

Andrés Wiese

Andrés Wiese es captado con Thais Felman

Como se recuerda, el pasado domingo 19 de enero, Rodrigo González compartió en Instagram unas imágenes donde Andrés Wiese y Thais Felman, quien estuvo involucrada en la ‘Fiesta del terror’ aparecían bailando juntos y muy cariñosos.

Tras la difusión de este video, muchos empezaron a preguntarse si es que entre el actor y la joven existiría algo más que una amistad.