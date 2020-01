Susy Díaz revela en “El valor de la verdad” que intentaron violarla en el Congreso

La excongresista Susy Díaz estuvo el sábado 18 de enero en “El valor de la verdad”, donde generó conmoción al contar cómo fue que un excongresista intentó abusar sexualmente de ella.

Durante la entrevista con Beto Ortiz en el programa de Latina, la exparlamentaria dio a conocer detalles sobre el ataque del que fue víctima cuando trabajaba en el Congreso de la República.

Susy Díaz en "El valor de la verdad"

“Un congresista no conocido vino a mi oficina en la noche, cuando ya se iban todos los empleados. Yo dije ‘que raro, ¿por qué tan tarde me viene a buscar?, será para ver algún proyecto de ley, algo de trabajo’. Entonces él cierra la puerta, me tira en el sillón y se baja el pantalón, yo he tenido que empujarlo, hemos forcejeado”, relató.

Además, precisó que el excongresista desistió solo cuando ella le advirtió que habían cámaras en la oficina.

Susy Díaz indicó también en “El valor de la verdad” que denunció ser víctima de acoso sexual, pero no dio a conocer el nombre de su agresor porque no quería que los trabajos en el Congreso se vieran opacados por el tema.

“El presidente del Congreso en ese entonces me dijo ‘di el nombre’ y le dije ‘mira, acoso sexual tengo como de cinco congresistas, pero hay uno que ya sobrepasó y no quiero decir el nombre, quiero que quede acá, nada más’”, manifestó. “El Congreso está para presentar proyectos de ley”, añadió en el sillón rojo de Latina.

Según comentó Susy Díaz, a raíz de aquella denuncia todos los congresistas empezaron a respetarla.

¿Susy Díaz quiere volver a ser congresista?

Al ser consultada por Beto Ortiz sobre la posibilidad de volver al Congreso de la República, Susy Díaz dijo en “El valor de la verdad” que no estaba segura de hacerlo.

Según comentó, uno de los motivos por los que no se anima a postular es que aún debe pagar intereses judiciales de los 200 mil soles de reparación civil que pagó al Estado.