Rodrigo González se burla de Mario Irivarren tras mostrar su calvicie: “Todo por el canje”

Rodrigo González continúa remeciendo Instagram con sus críticas y destapes a figura de la farándula. Esta vez, el chico reality Mario Irivarren fue su ‘víctima’.

El integrante de “Esto es guerra” mostró imágenes de cómo va haciendo efecto su implante de cabello debido a que se le empezó a notar ‘entradas’. El modelo impacto a sus fans, pero a otros, no les disgustó la nueva apariencia del novio de Ivana Yturbe.

A través de Instagram, el exconductor de televisión Rodrigo González se burló del chico reality Mario Irivarren e hizo alusión a que el tratamiento capilar se habría llevado a cabo gracias al ‘canje’, famosa técnica de marketing que usan los personajes mediáticos.

“Lo que hay que hacer para no pagar. Primero la muerte antes de publicar una foto así. Todo por el canje”, escribió el populr ‘Peluchín’ adjuntando la foto de Mario Irivarren.

Como se recuerda, el chico reality sorprendió con su radical cambio de look días antes de viajar con su pareja Ivana Yturbe a Europa. Él apareció con un gorra y luego reveló detalles de cómo se sometió a un injerto capilar.

Rodrigo González se burla de Mario Irivarren tras mostrar su calvicie.

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre su implante capilar?

“Me tuve que cortar el pelo porque me puse los injertos capilares. Era indispensable cortarme el pelo. Voy a dejar que el pelo vuelva a crecer, la idea es que todo crezca parejo, el pelo y los injertos que me han colocado”, señaló el chico reality.

“Lo recomiendo al 100%, no he sentido dolor ni molestia. No hubo mayores molestias, lo único, esperar a que me crezca el pelo”, contó Mario Irivarren.