El príncipe Harry se pronuncia por primera vez luego de renunciar a sus títulos reales

Luego de presentar la renuncia formal a sus títulos reales, y con esto a sus deberes y beneficios como miembros de la familia real, el príncipe Harry habló por primera vez y aclaró las dudas que han aparecido luego de su distanciamiento de la realeza junto a su esposa Meghan Markle. El video fue difundido por la cuenta oficial de la pareja en Instagram.

El pronunciamiento se dio durante una cena benéfica que tuvo lugar en Londres. El duque de 35 años llegó como invitado a The Ivy Chelsea Garden, lugar donde se realizó el evento, y lo hizo acompañado de un grupo de guardaespaldas.

PUEDES VER Ejecutivo de Netflix muestra su interés por contratar a Harry y Meghan Markle

Al inicio de su discurso, el príncipe Harry anunció que contaría la verdad sobre los recientes acontecimientos. “Quiero que escuchen mi verdad, lo mucho que puedo compartir, no como un príncipe o duque si no como Harry, la misma persona que muchos de ustedes han visto crecer los últimos 35 años, pero ahora con una perspectiva más clara”.

“El Reino Unido es mi hogar y el lugar que amo. Eso nunca va a cambiar. He crecido sintiéndome apoyado por muchos de ustedes y he visto como le han dado la bienvenida a Meghan con los brazos abiertos mientras, todo eso mientras me veían encontrar el amor y la felicidad que esperé toda la vida”, continuó.

“Desde que Meghan y yo nos casamos, estuvimos muy emocionados. Nos causaba esperanza y estábamos aquí para servir... por esas razones, me trae mucha tristeza que haya pasado esto. La decisión que hice por mi esposa y por mi no la hice a la ligera. Fueron muchos meses de conversaciones y sé que no siempre lo he hecho bien pero realmente no había otra opción. Lo que quiero dejar claro es que no estamos huyendo”.

PUEDES VER Las declaraciones de Harry y Meghan que ponen en evidencia su disgusto con la realeza

Del mismo modo, el duque de Sussex aseguró que su intención era permanecer asociado a la realeza, cumpliendo sus deberes reales, pero sin contar con el soporte financiero de los contribuyentes. Además dejó claro que el único motivo que lo llevó a renunciar fue la tranquilidad de su nueva familia junto a Meghan Markle y el pequeño Archie.

Principe Harry y Meghan Markle

“Y les aseguro que no estamos huyendo de ustedes... nuestro sueño es servir a la reina, las asociaciones reales y militares, pero sin financiamiento público. Desafortunadamente esto no fue posible... espero que les ayude a entender lo que me ha motivado. Dar un paso al costado con mi familia a todo lo que siempre he conocido, para dar un paso adelante hacia una nueva vida que espero sea más tranquila", indicó a los presentes.