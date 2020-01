Susy Díaz revela que expareja la golpeó por dar entrevista a Magaly Medina

La popular Susy Díaz se presentó el sábado pasado en “El valor de la verdad”, donde impactó al público con sus revelaciones. Uno de los momentos más controversiales llegó cuando la excongresista dio a conocer que fue golpeada por una de sus exparejas por darle una entrevista a Magaly Medina.

Al llegar a la pregunta 8, Beto Ortiz consultó: “¿Te golpeó alguna de tus parejas?”, tras lo cual la exparlamentaria dio una impactante respuesta.

Susy Díaz revela episodio de agresión en "El valor de la verdad"

Susy Díaz no quiso revelar la identidad del hombre que la agredió físicamente, pero sí se atrevió a contar cómo fue que ocurrió este lamentable incidente, en el programa de Latina.

“No quiero decir su nombre, duramos como cinco años, su expareja me advirtió, me dijo que era pegalón y yo lo encaré, por eso seguro no me tocó los primeros años”, expresó en el sillón rojo de “El valor de la verdad”. “Un día, cuando yo era congresista en 1998, estábamos en el cumpleaños de Manolo Rojas en una discoteca y estaban las cámaras de Magaly Medina afuera para entrevistarme. Yo le digo ‘voy a salir a que me entreviste Magaly’ y no quería que salga, igual fui y cuando volví y me agarró a patadas, fue un escándalo”, añadió la excongresista.

Susy Díaz también relató que su pareja volvió a agredirla cuando ella se encontraba durmiendo. “El hombre que pega una vez pega toda la vida. Un día estoy durmiendo y siento un puñete en la cabeza. Estuve un mes mal”, manifestó.

La madre de Flor Polo explicó que, tras este incidente, decidió separarse de su entonces pareja. “Yo tenía una piedra, se la tiré en la cabeza y le salió sangre. Mi papá, que era nuestro vecino, me dijo ‘que no duerma porque si amanece muerto te vas a ir presa’, así que antes que yo lo maté o él me mate, porque violencia trae más violencia, nos separamos”, precisó en “El valor de la verdad” de Latina.

Susy Díaz agradece al Mero Loco por su relación

Susy Díaz indicó en “El valor de la verdad” de Latina que se sintió curada cuando inició su relación con el empresario Óscar Hidalgo Lama, más conocido como el Mero Loco.

“El Mero Loco me curó porque en los 13 años que estuvimos juntos jamás me levantó la mano”, comentó la excongresista.