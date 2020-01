Susy Díaz afirma que ‘Mero Loco’ le hizo brujería

El pasado sábado Susy Díaz dio fuertes declaraciones en el sillón rojo de Beto Ortiz. La exvedette reveló que Eddy Hidalgo, ’Mero Loco’ le hizo brujería.

“Me han enterrado en el cementerio de Tarapoto y en el cementerio de Huarmey, me han enterrado con un muñeco con mi foto”, afirmó en el programa “EVDLV”.

Susy no se guardó nada frente a la pregunta planteada por Beto Ortiz y brindó detalles de cómo se dio cuenta de que le habían hecho daño.

Mientras que su curandero Jorge Abanto, quien también estuvo presente en el programa, afirmó:

“La veía a Susy Díaz muy deprimida, demacrada, no quería salir un tiempo, no quería salir ni en la prensa ni en periódicos, la veía mal (…) le hice una limpieza con el cuy”.

Además, Abanto aseguró que Susy estaba siendo afectada en su vida artística y en su vida amorosa:

Susy Díaz afirma que ‘El Mero Loco’ le hizo brujería

“Le habían amarrado su parte íntima y la boca (…) le di un tratamiento de un mes y al mes la prensa y espectáculos la llamaban de acá para allá (…)”

A lo que la exvedette añadió:

“No tenía salud ni dinero ni amor (…) me dijo te han hecho brujería para que no vuelvas a los canales y para que estés sola y ¿quién te ha hecho eso? el 'Mero Loco’, si no vuelves con él, vas a estar sola dice él”.

Finalmente, Susy Díaz afirmó que su ex pareja la sigue buscando, pero ella ya no quiere tener nada con él: “El me sigue llamando, pero no le contesto para nada, le di muchas oportunidades y yo dije bien claro, si el hombre no cambia, cambio de hombre”.