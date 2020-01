Violencia de género, pedofilia y suicidios: los escándalos que envolvieron ‘Glee’ [VIDEO]

La serie musical ‘Glee’ está cerca de cumplir 11 años desde su lanzamiento. Esta producción se popularizó rápidamente entre el público adolescente, recibiendo varias nominaciones a premios y un Golden Globe como ‘Mejor serie de televisión’.

Sin embargo, el show que daba lecciones contra el bullying y abogaba por el amor propio y el descubrimiento de nuevos talentos, tiene como legado entre sus actores, una serie de escándalos que incluyen violencia de género, suicidios y hasta pedofilia. En la siguiente nota te contamos un poco más.

Violencia de género en ‘Glee’

En marzo de 2016, Melissa Benoist (actriz de Glee en 2012), fue la invitada del talk show conducido por Jimmy Fallon. En esa ocasión, la protagonista de ‘Supergirl’ apareció con una hinchazón en la pupila izquierda.

“Mi perro no paraba y me hizo tropezarme, me caí por las escaleras y me choqué contra una maceta y ahí me golpeé el ojo”, explicó Benoist. Sin embargo, esto no era cierto: la actriz tenía la respuesta preparada.

Melissa Benoist y Blake Jenner se conocieron grabando la serie Glee en 2012 y se casaron un año después. Créditos: Yahoo News.

Tres años después, Melissa Benoist contó la verdad en un video de 14 minutos que publicó en su cuenta de Instagram. La actriz no dio nombres, pero su relato encajó con su exesposo y actor de ‘Glee’, Blake Jenner, quien le habría arrojado un celular al rostro, provocando la rotura de su nariz y aquella hinchazón.

''Soy una superviviente de este tipo de violencia en la pareja. Nunca pensé que lo contaría y menos emitirlo así, al vacío. [...] La primera vez que me agredió fue a los cinco meses, cuando me tiró un batido a la cara. [...] Después de cada paliza, él me metía en la bañera para pedirme perdón y comenzaban las lágrimas de autoflagelación típicas de un abusador", contó la actriz.

Protagonista de ‘Glee’ acusado de pedofilia

Mark Salling, conocido por interpretar el personaje de ‘Puck’ en la serie musical ‘Glee’, era una estrella en ascenso. Fue cobrando popularidad y protagonismo conforme el show se iba desarrollando; pero su carrera no prosperó.

En diciembre de 2015, Salling fue arrestado por posesión de pornografía infantil. Y aunque fue liberado horas más tarde y después de pagar 20 000 dólares como fianza, se declaró culpable en 2017, tras dos años de juicios.

Mark Salling participó de cinco audiciones antes de ser elegido definitivamente para el papel de 'Phuck'. Créditos: Star Magazine.

No llegó a ser encarcelado ya que, apenas un mes después, en enero de 2018 y a los 35 años, fue hallado muerto en las cercanías de su casa en Los Ángeles, California. La causa del fallecimiento fue un suicidio ocasionado por asfixia por ahorcamiento

‘Glee’ y Cory Monteith: la caída de una estrella

Cory Monteith, actor canadiense que interpretó a ‘Finn’, uno de los protagonistas de ‘Glee’, tenía un futuro prometedor en el mundo de la actuación. Era uno de los personajes más populares de la serie y mantenía una relación amorosa con Lea Michele o 'Rachel Berry’, en el show.

Sin embargo, las adicciones del Monteith no le permitieron despegar por completo su carrera. Acudió a una clínica de rehabilitación donde por un mes intentó controlar su dependencia a las sustancias. Pero no hubo éxito.

Cory Monteith tuvo una relación de tres años con Lea Michele, su coprotagonista en 'Glee'. Créditos: Fashionista.

A los 31 años, el actor fue hallado sin vida en un hotel de Vancouver, Canadá. Lo encontró el personal del establecimiento después de notar que Monteith no había pagado la factura por su estadía. La policía descartó un crimen y tres días después, se confirmó que la causa de la muerte había sido una sobredosis de alcohol y heroína.

Actriz de ‘Glee’ arrestada

Otro caso que fue muy sonado en los medios fue el arresto de Naya Rivera, quien interpretó a ‘Santana López’ en la serie. La actriz fue arrestada en 2017 por agredir a su exesposo Ryan Dorsey en plena calle y frente a su pequeño hijo de dos años.

Después de dar sus declaraciones, la actriz fue liberada a la espera de una presentación de cargos. por su parte, Dorsey señaló en redes sociales: ''Este es un momento muy difícil para todos en la familia, especialmente para Naya y para mí. Esto no es un reality show, es nuestra vida, y por eso pido a todo el mundo, y sobre todo a los medios, que respeten nuestro derecho a la intimidad [...]''.