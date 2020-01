Alejandra Guzmán explota contra la prensa: “Respeten y déjenme en paz”

Alejandra Guzmán se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras ser sometida a una delicada operación a la cadera. La cantante mexicana reapareció en el aeropuerto de México, donde los reporteros trataron de conversar con ella acerca de su estado de salud.

Sin embargo, las cosas no resultaron como los hombres de prensa esperaban y la intérprete de “Eternamente bella” estalló y pidió que la dejen tranquila con evidente molestia. “¡Respeten! Me están empujando y tengo una herida”, exclamó mientras trataba de alejarse de los micrófonos y las cámaras.

Los reporteros continuaron en su búsqueda de sacarle alguna declaración a la artista pero todos sus intentos fueron en vano, pues solo lograron que ella enfurezca mucho más y se anime a increparlos. “Me están empujando él, él y ella”, señaló Alejandra Guzmán ante la sorpresa de los presentes.

Alejandra Guzmán en la cámara hiperbárica

Por último, una muy ofuscada Alejandra Guzmán pidió que la dejen tranquila antes de retirarse definitivamente del lugar. “¡Déjenme en paz!”, exclamó. Tras el incidente, la artista de 51 años quiso aclarar su actitud a través de su cuenta oficial de Twitter.

Foto captura: Alejandra Guzmán Twitter

“Yo con mucho gusto doy todas las entrevistas que me pidan, mientras no me empujen y haya respeto de ambas partes. Entiendo que cada quien hacemos nuestro trabajo, pero RESPETO ante todo”, escribió la mexicana en su red social.

Alejandra Guzmán se encuentra en recuperación luego de someterse a una cirugía de emergencia, en la que le extirparon parte del polímero que le colocaron hace años para aumentarse los glúteos.