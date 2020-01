Carlos Rivera envía conmovedor mensaje a sus seguidores en el Día del Compositor

View this post on Instagram

Hoy es #DíaDelCompositor y quise compartir mi letra original de #SiTeVas esta canción cambió mi vida. Aquella noche yo le pedí a Dios una señal para que me guiara para tomar unas de las decisiones más importantes de mi vida, la señal fue esta canción con todo lo que dice. Dicen que Dios nos habla de muchas formas... A mí me gusta pensar que es él quien me dicta las canciones y que mi misión es compartirlas con ustedes por si acaso también necesiten escuchar estas palabras. Gracias por dejarme contarles y cantarles mis historias. (Sí, mi letra es horrible ya sé, pero lo que importa es lo que dice. 🙊 Por eso ahora solo escribo en mi teléfono todo. 😅🤭Jaja)