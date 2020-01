Karol G presentó ‘Tusa’ en el programa de Jimmy Fallon

Karol G sí que viene extendiendo sus horizontes en la industria musical, pues hace pocos días se presentó en uno de los programas más vistos de los Estados Unidos.

La joven cantante apareció en el set del reconocido conductor y comediante Jimmy Fallon, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, para interpretar su último éxito llamado “Tusa”.

Karol G rompe barreras al presentarse en programa de Jimmy Fallon.

Durante su show, Karol G se vio feliz y cómoda en el escenario donde estuvo en compañía de seis bailarinas. El performance de la colombiana fue muy similar al del videoclip de la canción, que tiene como invitada a la reconocida rapera Nicki Minaj.

Karol G cantó su último éxito "Tusa".

La novia de Anuel AA llevó su emoción hasta su cuenta de Instagram donde compartió una foto junto a Jimmy Fallon.

“El que me conoce sabe que ahí estaba que me explotaba de la emoción el corazón”, fue el mensaje que acompañó la imagen, que superó el millón de “me gusta”, incluyendo el del mismo presentador.

Karol G se tomó un selfie con Jimmy Fallon tras cantar "Tusa".

En otra publicación, Karol G aprovechó para agradecer la oportunidad que le han dado para mostrar su música a otros lugares.

“Celebrando que mi música está rompiendo barreras de idiomas y culturas ... Gracias por la oportunidad Jimmy Fallon. Son maravillosos”.

Tusa: seguidores reclaman la presencia de Nicki Minaj

Los fans de Karol G se emocionaron por ver a su ídola en el programa Jimmy Fallon, pues es uno de los más destacados en Estados Unidos. No obstante, los seguidores no quedaron del todo contentos al percatarse que Nicki Minaj no apareció en la presentación: “¿Dónde está Nicki Minaj?”, “Esperando a Nicki Minaj y no sale”, “Vi todo el video para escuchar a Nicki”.

Como se sabe, el tema “Tusa” es una colaboración entre la colombiana y la rapera.