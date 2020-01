Antonio Banderas acaba de ser nominado a los Premios Oscar como mejor actor gracias a su papel en la película de drama “Dolor y gloria” dirigida por el también español Pedro Almodóvar. Esta es la primera vez, en casi 38 años de carrera, que el famoso actor es reconocido en la gala.

¿A quiénes se enfrenta? Antonio Banderas competirá por la estatuilla contra Joaquin Phoenix (“Joker”), Adam Driver (“Marriage Story, Historia de un matrimonio”), Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time... in Hollywood, Érase una vez en Hollywood”) y Jonathan Pryce (“The Two Popes, Los dos papas”)

A través de Instagram, Antonio Banderas expresó su emoción al enterarse de la esperada noticia, su primer reconocimiento en el evento más importante del séptimo arte.

“Dos nominaciones para #PainAndGlory de los Premios de la Academia. ¡Felicidades equipo! Muy emocionado. ¡Gracias @theacademy!”, escribió el famoso español que interpreta a ‘Salvador Mallo’, personaje protagonista de la película.

La reacción de Antonio Banderas al ser nominado por primera vez a los Premios Oscar. Fuente: Instagram

Pero esta nominación en los Oscar llega luego de otros merecidos reconocimientos que el español logró tras varios papeles durante su trayectoria en los que destaca como un héroe en ‘La máscara del Zorro’

Antonio Banderas ganó la la Palma de Oro al mejor actor en el Festival de Cannes, donde se estrenó la cinta nominada “Dolor y gloria”.

En los ‘Globos de Oro’ 2019, también compitió contra Joaquin Phoenix por la estatuilla. En Estados Unidos, fue galardonado a mejor actor por la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de EE.UU y del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York.