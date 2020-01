Alexandra Méndez critica al ‘Coyote’ Rivera: “Yo cuento mi verdad, peor es manejar borracho”

Alexandra Méndez, más conocida como ‘La Chama’, volvió a generar controversia al arremeter contra el exfubolista Julio ‘Coyote’Rivera (hermano de Paolo Guerrero), por haber dicho que estaba buscando sacar provecho al mencionar el nombre del ‘Depredador’ durante su participación en “El valor de la verdad”.

Tras la fuerte acusación del exfutbolista, la modelo venezolana decidió no quedarse de brazos cruzados y lo calificó de “irresponsable”, al recordarle el escándalo que protagonizó hace unos días cuando fue detenido por manejar en estado de ebriedad.

“Yo por lo menos cuento mi verdad. Peor es andar manejando borracho por ahí. Irresponsable”, aseveró ‘La Chama’ en declaraciones al diario Trome.

Alexandra Méndez también aseguró que, hasta el momento no se le ha notificado sobre una posible demanda de Paolo Guerrero, como se especuló tras sus confesiones en el sillón rojo. “Ninguna novedad. No tengo nada más que añadir del tema”, sentenció ‘La Chama’.

Alexandra Méndez asegura que Paolo Guerrero la besó

Recordemos que la segunda vez que se presentó en “El valor de la verdad”, Alexandra Méndez afirmó que Paolo Guerrero la besó cuando tenía un romance con Alondra García Miró.

“(El beso) fue en 2015. Sé por un amigo que me quería conocer y fui a verlo, se puso a hablarme y dijo que le gustaba. Me negó que tuviera novia. Se acercó, me agarró el cuello y nos dimos un pico y luego un beso”, dijo. “Después me enteré que llegó de Cuba con Alondra“, agregó la ‘Chama’ en el programa conducido por Beto Ortiz por Latina.

Cabe precisar que la primera vez que el nombre de Paolo se escuchó por primera vez durante “El valor de la verdad” de Vania Bludau. En aquella oportunidad, la modelo aseguró que el ‘Depredador’ la invitó a viajar a Brasil el 2014, pero que no aceptó la propuesta porque estaba en una relación.