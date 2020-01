Carlos Trejo golpeó a 'Rey Grupero’ tras jugarle una broma en redes sociales [VIDEO]

Como es de costumbre, el influencer conocido como ‘Rey Grupero’ lanzó una convocatoria en las redes sociales para jugar una broma a algún incauto. Esta vez el reto del youtuber consistía en darle un pastelazo en la cara a Carlos Trejo, el cazafantasma más conocido de México, si la publicación llegaba a alcanzar 3 mil reacciones en Instagram.

Sin embargo, el youtuber no contaba con la inesperada reacción de Trejo, quien al tener conocimiento de la broma atinó a amenazar a ‘Rey Grupero’ para que no lo haga porque ese tipo de actos no van con él.

“Si este mensaje llega a 3 mil compartidos le doy un pastelazo en la cara a Carlos Trejo”, se lee en el cartel de la imagen compartida por ‘Rey Grupero’.

"Rey Grupero" propone reto a sus seguidores. (FOTO: Instagram)

A pesar de ello, la publicación llegó a aproximadamente 12 mil reacciones por lo que el influencer cumplió con lo prometido y fue en busca de Carlos Trejo al bar en el que se encontraba para tirarle el pastel en la cara, tal como lo había prometido a todos sus seguidores.

El momento del encuentro fue grabado y compartido en el canal de YouTube de “Rey Grupero” y en el video se muestra cómo el cazafantasma esquiva el pastel e inmediatamente le propina un puñetazo en la nariz a su atrevido rival, quien termina con la cara ensangrentada por el fuerte golpe.

“A veces se gana, a veces se pierde. Ésta vez perdí, pero seguiré en el intento para lograr el mejor pastelazo del siglo”, es el mensaje que acompaña el video de la riña entre Rey Grupero y Carlos Trejo.

Por su parte, el cazafantasma compartió en su cuenta de Twitter el video y acompañó la publicación con un mensaje el cual reiteraba que ese tipo de bromas no iban con él porque esas son cosas de payasos, no de hombres.