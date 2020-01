Lizbeth Rodríguez se quiebra al revelar que su padre abusaba de ella cuando tenía 5 años

La youtuber Lizbeth Rodríguez suele alegrar a sus fieles seguidores con hilarantes videos donde comparte los divertidos retos que realiza junto a algunos de sus amigos influencers. Sin embargo, el nuevo clip de la ex ‘Chica Badabum’ se aleja del contenido alegre que suele realizar para confesar una lamentable situación que vivió cuando era pequeña.

Entre lágrimas, Lizbeth Rodríguez contó que su padre abusaba de ella cuando tenía 5 años. “La persona que se decía ser mi papá me tocaba en las noches, a mí me daba mucho miedo en las noches abrir los ojos porque sentía que podía ser algún malhechor o algún ladrón o algo así y que si yo gritaba y mis papás se daban cuenta, podía pasar algo malo. Siempre pensaba en que eso se podía hacer muy grande y que las cosas podían resultar peor”, narró la joven de 25 años.

Lizbeth Rodríguez detalló que un día se armó de valor y decidió contarle su madre lo ocurrido, sin embargo, no obtuvo el apoyo esperado y a cambio, su progenitora sembró en ella más inseguridad y desconfianza al desacreditar lo dicho por su hija y creer en las palabras de su pareja, quien negó los abusos.

Lizbeth Rodríguez envió mensaje de apoyo a todos sus seguidores que atraviesan la misma situación que ella vivió

“En ocasiones yo le llegaba a decir que no lo hiciera y él me decía que si le decía a mi mamá a él lo iban a meter a la cárcel y pues que obviamente yo no quería eso y bueno realmente amigos fueron incontables las veces que ese tipo de situaciones pasaban...”, continuó Lizbeth Rodríguez.

Finalmente, la famosa mexicana concluyó su video explicando que abrió su corazón a raíz de los mensajes que le envían sus seguidores a su cuenta de Instagram, donde le cuentan que atraviesan situaciones similares a las que ella vivió y los animó a no quedarse callados y denunciar.