Juliana Oxenford aclara supuesta deslealtad con Latina por su ingreso a ATV

Juliana Oxenford regresa a ATV desde este lunes a las 7 p.m. en su nuevo espacio ‘ATV Noticias al estilo Juliana’. Muchos de sus seguidores en las redes sociales felicitaron a la periodista por darse una nueva oportunidad en otra casa televisiva, sin embargo, otros no estuvieron muy contentos con ello.

Por tal motivo, en una de sus publicaciones de Instagram, un usuario la tildó de desleal, atribuyendo a dichos comentarios que se vienen dando en su antigua casa televisiva. “En latina dicen que fuiste desleal”, escribió.

Juliana Oxenford.

En respuesta, Juliana aclaró dicho rumor y fue directa con el cibernauta. “Lo dudo. Hay un cariño y respeto muy grande, por lo menos de mi parte y de quienes me importa”, sostuvo la periodista.

En base a ello, se generaron reacciones divididas por parte de sus seguidores, quienes comentaron tras la respuesta de la exfigura de Latina. Algunos tildaron de “desubicado” dichas pronunciaciones.

Captura de Instagram.

Juliana Oxenford feliz con su regreso a ATV

Durante su presentación en ATV el día miércoles, Juliana Oxenford dejó en claro que no la despidieron del otro canal, sino que su cambio fue una decisión propia para emprender nuevos rumbos.

“No he renunciado ni me despidieron (de Latina). Tenía contrato hasta el 31 de diciembre y hasta ese día trabajé. Siempre fui superclara y les dije que no quería renovar porque se ha presentado una excelente oportunidad que me permitirá crecer”, comentó en la conferencia.

“En Latina hasta me hicieron despedida porque así deben terminar las negociaciones y relaciones. La vida da muchas vueltas. Allí siempre me dieron absoluta libertad para decir lo que opinaba. No es fácil contratar a este ‘locón’, soy jodida y siempre me respetaron”, contó.