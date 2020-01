Gibrán publica indirecta para Danna Paola: “El que se enaltece será humillado y al que se humilla será enaltecido”

Gibrán Gutiérrez es el joven mexicano que viene siendo tendencia en las redes sociales debido al fuerte altercado que protagonizó con la jurado Danna Paola, quien lo confrontó en la última edición del reality “La Academia”, por tildarla de ‘cul*ra’. La situación se salió de control y terminó con la expulsión del ahora ‘exacadémico’.

Lejos de ocultarse, Gibrán Gutiérrez continúa bastante activo en sus redes sociales, sobre todo en su perfil de Instagram, donde sorprendió con una polémica publicación que sus los cibernautas han interpretado como una indirecta para su detractora Danna Paola.

“Porque El que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido”, fue el pasaje bíblico que Gibrán quiso compartir con todos sus fieles seguidores, tras las fuertes críticas que tuvo Danna Paola para su naciente carrera como artista. su expulsión del polémico espacio de TV Azteca. El joven cantante originario de Guadalajara acompañó su texto con una fotografía suya en uno de los conciertos de “La Academia”.

Foto captura: Gibrán Gutiérrez Instagram

Los fanáticos de Gibrán no se hicieron esperar y a pocas horas de ser publicado, el post del cantante ya cuenta con más de 12 mil corazones y cientos de mensajes apoyando su carrera.

Gibrán y su polémica publicación en Instagram tras ser expulsado de "La Academia"

“¡Tú demuestra de qué estás hecho! ¡Lo bueno viene ahora! Te quiero”, “¡Exito! sigue adelante”, “Vamos con todo Gibran”, “De los errores se aprende ¡Éxito!”, “Eres el mejor. Siempre tendrás mi apoyo incondicional”, “Así es no te des por vencido ante nadie no agaches la cabeza ánimo y para adelante”, “Giby ya pórtate bien y no hagas caso a montajes como el que te hicieron. Éxito y cuida a Francely”, fueron algunos de los comentarios.