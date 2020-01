Rodrigo González se burla de Luciana Fuster y Patricio Parodi como locutores de radio

Rodrigo González, exconductor de Latina Televisión, continúa remeciendo Instagram con impactantes destapes de personajes de la farándula peruana. Esta vez, el punto de crítica cayó sobre los chicos realities Luciana Fuster y Patricio Parodi.

De la televisión a la radio. Los integrantes de “Esto es guerra” debutaron como locutores con el programa radial “El Búnker” a través de la emisora Onda Cero.

A través de las redes sociales, difundieron imágenes de lo que fue su primer día en la radio. Sin embargo, la nueva faceta de los jóvenes fue opacada por el ácido comentario del exconductor de Latina Televisión.

Rodrigo González critica debut de Luciana Fuster y Patricio Parodi como locutores de radio. Fuente: Instagram

En Instagram, Rodrigo González colocó imágenes de Luciana Fuster y Patricio Parodi en la cabina de radio y transmitiendo en vivo el programa. “Más aburridos que yo en las Cucardas”, escribió el presentador en referencia al famoso night club.

Por otro lado, el nuevo trabajo de los chicos reality ha generado polémica entre sus seguidores. Algunos aseguraron que ellos le habrían quitado el puesto al también participante Rafael Cardozo, quien fue el primer locutor del programa junto a Mathías Brivio.

Patricio Parodi: ¿Qué dijo Rafael Cardozo sobre el programa radial?

Pero el brasileño no reveló más detalles. “Quiero agradecer a toda la gente que me está preguntando por la radio. Ya no estoy después de tres años, voy a extrañar mucho y me hará mucha falta, pero allí tienen a Patricio y Lucianita que creo que harán un buen trabajo”, comentó el prometido de Cachaza.