Maluma es captado disfrutando de sus vacaciones junto a modelo rusa

Maluma ha empezado el año de vacaciones en Aspen (Colorado), donde se divierte realizando diferentes deportes sobre la nieve.

Además ha aprovechado este tiempo libre para disfrutar de la compañía de su familia, pero también para pasear junto a la modelo rusa- alemana Vivien Rubin, quien actualmente reside en Los Ángeles.

En la foto se puede ver al intérprete de “Qué pena" y la modelo sentados en una mesa muy cerca el uno del otro.

Es más sencillo distinguir al cantante, pues su reciente cambio de look no pasa inadvertido, por otro lado Vivien Rubin luce de espaldas con un atuendo negro.

Maluma fue captado paseando junto a la modelo rusa Vivien Rubin. Foto: Instagram

En otras fotos de mayor calidad, se los puede ver paseando sobre la nieve cogidos de la mano. La modelo rusa con un casco y el cantante con un pañuelo negro que le cubría la mitad del rostro.

A pesar de esto, ambos personajes fueron reconocidos y captados cuando caminaban por los helados paisajes de Aspen (Colorado).

Las fotos están difundiéndose en todas las redes sociales, pues se especula una relación amorosa entre los dos.

El reguetonero está soltero desde setiembre del año pasado , pues terminó su relación con la modelo cubana- croata Natalia Barulich. Desde entonces sus fans y los medios de comunicación lo han involucrado con varias mujeres como la modelo Winnie Harlow.

Sin embargo, hasta ahora no hay una confirmación oficial de la relación entre Maluma y Vivien Rubin. Según han revelado fuentes cercanas del cantante al portal “Page Six”, los dos están saliendo y conociéndose, pero aún no son pareja.