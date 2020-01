Se inicia el juicio contra Harvey Weinstein

Con información de El País y The Guardian

Con frases como “Respeto por los sobrevivientes” y “No iremos a ninguna parte”, fue recibido Harvey Weinstein en el primer día del juicio en el que enfrenta cargos por abuso sexual. “Son 150 periodistas acreditados para el acontecimiento del año en la corte federal del Estado de Nueva York, en el sur de Manhattan. Quedan horas para que arranque el juicio contra Harvey Weinstein, quien fuera el rey del Hollywood del cambio de siglo, convertido hoy en la encarnación del abuso de poder para obtener sexo”, narró El País.

Al interior de la corte, hubo una disputa. Según The Guardian, la audiencia estalló cuando el fiscal principal Joan Illuzzi-Orbon acusó a los abogados de Weinstein de comportamiento “abominable” que “degradó y humilló” a los acusadores. “En las últimas 72 horas, en nuestra opinión, ha sido abominable hablar de evidencia, hablar de descubrimiento sellado en público, hablar de testigos de una manera humillante”, declaró Illuzzi-Orbon.

Protestas

Activistas y actrices representantes del movimiento ‘Me Too’ se quedaron fuera de los tribunales y ofrecieron una conferencia en el día más importante desde que el movimiento cobró fuerza desde Hollywood. Han pasado dos años desde que se publicaran en el The New Yorker y New York Times los testimonios de decenas de mujeres que acusaban al exmagnate de cine.

Las actrices Rose McGowan y Rosanna Arquette fueron las primeras en revelar que fueron víctimas de Weinstein, del que se dice, armó incluso una ‘lista negra’ con los nombres de las artistas que no volverían a ser contratadas por negarse a tener relaciones sexuales con él. Según recoge el libro She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, Gwyneth Paltrow colaboró bajo la sombra para dar información sobre la conducta del productor de Shakespeare enamorado, cinta que protagonizó.

Ayer Arquette y McGowan se unieron a un grupo de acusadores de Weinstein, que se autodenominan ‘Silence Breakers’, y representaron a las más de 90 mujeres. “Les agradezco a los que testificaron por estar de pie, no solo por ellos mismos, sino por todos nosotros que nunca tendremos ni siquiera un día en la corte”, dijo Rose McGowan, actriz de Hechiceras. Weinstein está en los tribunales como acusado de violar a una mujer y agredir a otra en el 2015. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía pidió una fianza de $5 millones. Si es declarado culpable, Weinstein enfrentaría hasta 28 años de prisión, dijeron los fiscales.