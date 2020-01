Gianella Ydoña acusa de mal padre a Josimar en redes: “Hace hijos y los abandona”

Gianella Ydoña no tuvo reparos en lanzar fuertes declaraciones contra el salsero Josimar Fidel tildándolo de no ser un padre responsable.

A través de sus historias de Instagram, Rodrigo González publicó unas recientes imágenes donde los seguidores de Gianella Ydoña le realizan algunas preguntas.

Gianella Ydoña perdonó a Josimar "por la felicidad de su hijo"

La joven hizo su descargo y arremetió contra el intérprete de la ‘salsa perucha’.

Como se ve en las recientes imágenes, los fieles fanáticos de Gianella Ydoña le consultaron por qué no vuelve a rehacer su vida con el artista.

“¿Porqué no intentar volver a rehacer la familia con Josimar?”, se lee en la publicación.

A lo cual, la ex ‘protagonista’ no dudo en responder fuerte y claro. “Por que él, no sabe lo que es tener familia. Solo hace hijos y luego los abandona”, dijo Gianella.

Ante esta respuesta, Rodrigo González también lanzó su comentario. “¡Ahí te hablan Josimar!”.

De la misma manera, otros internautas le preguntaron sobre el tiempo que pasa su hijo con la actual pareja de Josimar.

“¿Te molesta que Josimar suba una foto con tu bebé y su actual enamorada en navidad?”.

Ante esta ola de interrogantes, la joven solo atinó a replicar su molestia. “No me molestó. Pero no está bien que él quiera confundir a mi bebé. Si mañana cambia de mujer, como siempre, mi hijo estará confundido", escribió Ydoña.