Zorro Zupe revela que habló con Jazmín Pinedo antes de anunciar su separación

La ruptura de Jazmín Pinedo y Gino Assereto causó la sorpresa de más de uno al hacer pública, por lo que fue comentada durante el programa de espectáculos “Válgame”

Uno de los panelistas hizo una revelación. El Zorro Zupe aseguró que habló con la conductora de “Mujeres al mando” antes de que confirmara su ruptura amorosa con el chico reality.

Según el polémico personaje, Jazmín Pinedo y Gino Assereto ya estaban separados desde hace mucho antes de lanzar el comunicado de prensa.

Sus compañeros de “Válgame”, como la conductora de televisión Janet Barboza, también estaban enterados de la separación que se anunció durante los primeros días del año 2020.

“Yo soy amigo de ambos. Sí sabia que ellos ya estaban separados hace un buen rato. Ella estaba esperando alguna oportunidad para hacer público", inició el panelista.

"Yo hablé con ella cuando fuimos de viaje, no puedo decir que fue exactamente lo que hablamos, pero ella y él están bien. Lo que hemos pasado que se bromean por Instagram, son cosas que de verdad pasan en la casa”, expresó Zorro Zupe.

Sin embargo, no sólo el panelista del programa de Latina confirmó que ya sabía sobre la separación. La ex Miss Perú Valeria Piazza aseguró que la expareja ya no convivían juntos.

Gino Assereto se hace radical cambio de look

El integrante de “Esto es guerra” se sometió a un radical cambio de look en medio de la polémica por su ruptura amorosa con Jazmín Pinedo tras casi siete años de relación.

A través de Instagram, Gino Assereto compartió imágenes de su nueva apariencia. Se hizo un peinado de trenzas atadas a la cabeza al estilo de cantante urbano.