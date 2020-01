Brad Pitt y Jennifer Aniston se reencuentran en la ceremonia de los Globos de Oro

Brad Pitt y Jennifer Aniston llegaron a la 77° edición de los Globos de Oro y todos los fans de la expareja están al tanto del posible reencuentro en la Alfombra Roja.

El momento más emocionante fue cuando el presentador Ryan Seacrest recibió a la actriz en la Alfombra Roja con su hermoso vestido negro, pero minutos antes de subir las escaleras se habría cruzado con Brad Pitt, según Wapa.

Ambos están nominados a distintos Globos de Oro. Jennifer Aniston compite por la distinción a Mejor Actriz por la serie “The Morning Show” y Brad Pitt por la de Mejor Actor de Reparto por su actuación en la película “Once Upon a Time in Hollywood”.