Kim Kardashian muestra su preocupación por incendios en Australia, pero la atacan en redes

Kim Kardashian se solidarizó por el terrible incendio que viene arrasando Australia y por el cual ya han muerto cerca de 500 millones de animalitos entre ellos canguros, koalas, wombats y demonios de Tasmania, además de otros en peligro de extinción.

Ante esta emergencia, que ha destruido 5 millones de hectáreas de tierra y acaban de cobrar la vida de 19 personas, las autoridades decretaron el estado de emergencia a la región de Nueva Gales del Sur.

PUEDES VER: Kim Kardashian deja el maquillaje y se luce más natural que nunca

Kim Kardashian se solidarizo con el incendio forestal en Australia.

Tras esta terrible situación, diversas celebridades han mostrado su preocupación y tristeza. Una de ellas ha sido Kim Kardashian, quien a través de sus redes sociales hizo un llamado a la protección del planeta.

A través de Instagram, la empresaria colocó una serie de fotos de cómo se viene el desarrollando el incendio. Asimismo, recordó al Koala que fue rescatado por una mujer, pero que lamentablemente murió a los días a causa de las severas heridas en su cuerpo.

El koala que fue rescatado del incendio en Australia, pero que al poco tiempo murió.

Dichas imágenes dieron la vuelta al mundo, pues en ellas se pudo ver cómo una australiana se quitó la blusa y arriesgó su vida para salvar al Koala, quien gritaba de dolor.

La esposa de Kanye West también usó su cuenta de Twitter para enviar el siguiente mensaje: “¡El cambio climático es real!”.

Sin embargo, la publicación no fue bien recibida por los usuarios, quienes le lanzaron fuertes palabras.

“¿Vas a dejar de volar tus aviones privados a la tienda de comestibles?”, “Deja otro sextape antes de ir a la guerra”, “Tenga esto en cuenta cuando usted y sus seres queridos estén volando dentro y fuera de ciudades / países en aviones privados como si no fuera nada”, “Como la vez en que Kourtney y sus hijos tomaron un jet privado separado para el resto de ellos a pesar de que iban al mismo lugar”, fueron los mensajes que recibió la estrella de reality Keeping Up With the Kardashians.

Además, hubo un usuario que cuestionó a los famosos por tener tanto dinero y no hacer algo que realmente cambie la situación.

“Esto es exactamente por qué odian a las personas ricas que dicen que quieren ayudar a solucionar el cambio climático. Podríamos poner millones, no miles de millones de paneles solares en lugares de todo el mundo si estas personas realmente renunciaran a la mitad de su dinero, pero bueno, el dinero es más importante para ellos.”

Kim Kardashian recibió duros comentarios.

Pero no todo fueron ataques, algunos seguidores agradecieron a la celebridad por preocuparse con la actual situación de Australia.

La mansión de Kim Kardashian se incendió

En noviembre de 2019, Kim Kardashian y su esposo Kanye West vivieron un verdadero drama, luego que el incendio forestal de California llegara hasta su mansión valorizada en 60 millones de dólares.

Kim Kardashian casi pierde su casa por incendio forestal de California.

Según informó TMZ, la modelo contrató a bomberos privados para que impidieran que el fuego no afectara su residencia ubicada en la zona Hidden Hill, en Calabazas.

El desastre llegó hasta su inmueble, pero los daños fueron mínimos.