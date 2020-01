Jazmín Pinedo admite que le gusta Austin Palao: “Me parece churrísimo” [VIDEO]

Durante la emisión del programa “Mujeres al mando” de este jueves, Jazmín Pinedo dio una inesperada revelación mientras conversaban sobre qué chico reality era el más atractivo.

Las panelistas del magazine presentaron una nota sobre los futbolistas que más la rompen en la pista de baile, cuando de pronto saltaron a este peculiar tema.

Cada una de ella revelaba sus gustos por los competidores de “Esto es guerra”, y de pronto, la ahora expareja de Gino Aseretto confesó el gusto por el compañero del padre de su hija.

“Del lugar donde trabaja Gino hay un chico que me parece recontra churro. Yo se lo he dicho ' Oye ese chico me parece muy churro'. Luego conversé con él y se me quitó el encanto, pero me parece muy guapo. ¿Cómo se llama el hermano de Said Palao? Austin se llama, me parece súper guapo”, dijo la conductora.

Tras esto, sus compañeras se sorprendieron, pues la popular 'chinita' lo dijo de una manera muy directa y sin entrar en titubeos.

Dicho programa lanzado al aire este jueves es un programa grabado, por lo que algo puede indicar que Austin Palao haya sido la manzana de la discordia entre la separación de la pareja.

La madre de familia se encuentra actualmente con su hermana en Uruguay. Allí celebró la llegada del Año Nuevo 2020 en tierras ‘charrúas’.