Paulina y ‘Colate’, del amor a la guerra

No se calla más. Nicolás Vallejo Nágera, conocido como ‘Colate’, ha decidido contarlo todo. El exesposo de Paulina Rubio reveló la mala relación que tiene con la cantante con quien está inmerso en una pelea sin fin por la custodia de su hijo Andrea Nicolás (9 años).

En entrevista televisiva, el empresario español aseguró que tuvo que recurrir a las autoridades en Estados Unidos para que Paulina le entregue el pasaporte del niño y así pueda celebrar las fiestas de fin de año con su familia paterna. “Faltando pocos días para su viaje a España no me daba el pasaporte del niño. He tenido que acudir a la corte en Estados Unidos para que lo entregue”, aseguró.

“Muchísimas veces he ido a buscar a mi hijo a Estados Unidos y me he venido sin él. Lo único es que ahora empiezo a contarlo”, agregó ‘Colate’ en el programa ‘Sálvame Deluxe’.

‘Madre es la culpable’

Asimismo, aseguró que la actriz Susana Dosamantes, madre de Paulina, es la gran culpable de la mala relación que ambos tienen. “Es la gran culpable de que estemos así”.

En otro momento, el empresario resaltó que no tiene problema alguno en que Paulina esté con el hijo que tienen juntos. “Nunca le pongo problemas para ver a Nicolás. Él tiene una línea de móvil para hablar exclusivamente con su madre... No quiero alejar al niño de su mamá. No le he hecho nada malo a Paulina, no sé por qué me odia tanto”, expresó.

Sin embargo, la prensa española aseguró que en anteriores ocasiones ‘Colate’ habría puesto obstáculos para que la cantante esté con su hijo. De igual modo cuestionaron sobre la manutención del menor, pues sería Paulina quien se encargaría sola de los gastos. ‘Colate’ negó todos los señalamientos en su contra y más bien tuvo duros calificativos para la ‘Chica Dorada’. “Paulina no se volvió loca cuando nos separamos, ya lo estaba”, dijo.

La pareja se casó en el 2007 y tras cinco años de convivencia deciden poner fin a su unión. Luego del divorcio, la relación se ha reducido a solo coordinaciones por el bien del menor. Según fuentes cercanas a la pareja, fue el carácter complicado de la cantante el que habría minado la relación desde un principio.