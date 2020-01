Patricia Barreto: “Quiero que la vida me sorprenda”

Por: Cecilia Castillo S.

Patricia Barreto regresa este lunes a América Televisión con la segunda parte de ‘Los Vílchez’, la disparatada familia que ‘nació’ en ‘Ven baila quinceañera’ y que debido a su popularidad cobró vida propia en otra producción.

Tu ingreso a ‘Los Vílchez’ marcó tu regreso a la televisión tras una década. ¿Estabas desencantada de la pantalla chica?

Sí. Lo que no me gustaba eran varios factores: el tema de estereotipo de la imagen, de cómo te tienes que ver, cómo te encajan. Además, los tiempos son dueños de tu tiempo, y tú tienes que ceder. Yo no aguanto mucho la espera, me mata, el arte de esperar no es mío, siento como que se me va la vida, entiendo que en una producción eres parte de una pieza, como parte de un engranaje grande que es el trabajo colectivo, pero tú tienes allí una parte creativa, que, a su vez, anda siempre en mucha espera.

Sentías, tal vez, que se apoderaban de ti...

No me sentía como en ese universo, sentía sí que se apoderaban de mí, de mis decisiones, de mi horario, no podía con eso. Incluso, en ese retiro trabajé en un llamado ‘trabajo convencional’, pero terminé saliendo porque no me ajustaba a los horarios y a los moldes. Sentía que también me volvía a estructurar en un horario. Siento que soy una artista espontánea, ahora ya de grande tengo más estructura, siento que hago lo que me nace. He rechazado muchos trabajos en TV, o sea tranquilamente me he cerrado yo misma muchas puertas por el hecho de ser tan selectiva y estar buscando hacer lo que quiero.

¿Te arrepientes?

No, porque si bien puedo arrepentirme, tal vez, financieramente, siento que mi emprendimiento ha sido por otro lado. Mi construcción ha sido por otro lado, ha validado tanto mi decisión que ahora los personajes que me tocan y los presupuestos que manejo son a la altura de la calidad de actriz en quien he tratado de convertirme. Tampoco empiezo de cero, pero las ofertas que me llegan son ahora para pensar, darme el tiempo y decidir. No he tenido que sacrificar lo otro por acepar todo, todo el tiempo.

En las producciones televisivas se toma cada vez más en cuenta a gente de teatro. En el caso de ‘Los Vílchez’, tú, Katerina D’onofrio, entre otras figuras. ¿Qué te parece?

Extraordinario, creo que ese tránsito es el lugar que amerita porque no hay mejor plataforma que llegue más al público que el medio televisivo. Cada artista tiene un discurso diferente y cada uno quiere comunicar algo, unos en baile, otros canto, actuación, tantas artes que hay. Creo que el artista es el espejo del ciudadano, la voz de nuestra generación, de lo que queremos decir, nos preparamos para eso y, qué bueno, ahora lo veo en diversos programas de la pantalla chica. Por ejemplo, en ‘El Gran Show’ se da un espectáculo de nivel, claro, es de retos entre contrincantes, pero igual puedes ver un espectáculo que se puede ver en una sala de teatro. Los productores de televisión nos han mirado, nos están mirando, y este año que se fue a mí me llamaron también para protagonizar una película comercial (No me digas solterona) siendo yo una actriz independiente, y que haya tenido un rebote grande que originó la secuela me hace pensar que no he tenido que sacrificar nada para llegar donde estoy. En cuanto a Katerina la conozco años, pero no sabía lo extraordinaria que es haciendo comedia. Ella, siendo una actriz dramática es todo un placer verla en ‘Los Vílchez’ en un rol distinto.

¿Proyectos para este año?

Viene un proyecto musical personal, la segunda parte de ‘Los Vílchez’, No me digas solterona y mucho teatro... No quiero adelantarme a la vida, sino que esta me sorprenda.

¿Trabajar fuera del Perú?

Estuve en España con compañeros que están haciendo producción y vi el panorama. No descarto volver para estudiar y emprender algo, pero evaluando con ellos, me dijeron que aprovechara hoy mi momento acá, donde tengo bastantes posibilidades de trabajar. Y tienen razón. Creo que podría aprovechar un poco más ahora que se vienen algunos estrenos, antes de irme y empezar de cero, lo que no estaría mal. Pero también, ahora, con lo universal que está siendo todo y la intercomunicación, el trabajo del artista peruano ya se puede ver en muchos lados y no necesariamente tiene que salir. Por ejemplo, con No me digas solterona, Angélica Aragón vino acá, nosotros no salimos. Creo que poco a poco va a darse el reconocimiento a nuestro trabajo, siento que nosotros también estamos creciendo. No puedo desmerecer que acá se están haciendo cosas increíbles. Estamos mejorando cada vez en la calidad y en el contenido.