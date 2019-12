Anahí de Cárdenas se rapa el cabello: “Decidí tomar al toro por las astas”

La actriz Anahí de Cárdenas compartió en sus redes sociales un video del preciso momento en qué se corta todo el cabello.

Anahí de Cárdenas luego de decidir someterse a los tratamientos de quimioterapia publicó en su cuenta de Instagram una grabación de como ha empezado a combatir esta enfermedad.

Anahí de Cárdenas

“Hoy, domingo, me levanté, me hice así (moverse el cabello) y de pronto había un montón de pelo en el lavatorio. Entonces, he decidido tomar al toro por las astas y raparme la cabeza el día de hoy. No estoy lista, en lo absoluto, pero creo que es algo que tengo que hacer para mí. Este va a ser un desayuno japonés en tres partes. Está la primera, la segunda es la rapada y la tercera ya cuando esté terminada. Quiero tomar un momento para mí, que no todo sea filmado para absorver lo que está sucediendo y asimilarlo, pero no quiero dejar de compartir con ustedes lo va a suceder”, dijo la modelo.

Anahí de Cárdenas se mostró agredecida con respaldo recibido tras confesar que sufre de cáncer

Asimismo, agradeció a todos sus seguidores que la vienen apoyando con mensajes de aliento en las redes sociales.

“Gracias a los medios que han difundido mi caso y han ayudado a que esto llegue a más personas porque lo que me pasa le está pasando a un montón de gente en el mundo y hay que luchar, prevenir, porque la prevención es la única manera de que esta enfermedad se pueda erradicar. Agradecerle al universo por ponerme en esta situación porque me ha ayudado a darle un giro a mi vida”, precisó.