Lyn May planea visitar el quirófano nuevamente antes de empezar el 2020

La polémica Lyn May dejó sorprendidos a propios y extraños al confesar sus intenciones de someterse a nuevas cirugías plásticas para modificar el tamaño de su busto y algunas zonas de su rostro. La mexicana planea realizar todos estos cambios para recibir el año nuevo 2020.

En conversaciones con el programa “Un nuevo día”, la exvedette generó gran polémica al revelar que quiere hacerse “al menos esos dos arreglitos en su cuerpo”. Fue el cirujano personal de Lyn May, quien dio más detalles acerca de las dos operaciones que le practicará.

“Que me quite cositas de acá (rostro) y que me haga acá (busto) de esas de ´gota´”, señaló Lyn May. El especialista recalcó que a su paciente le gusta el busto grande y “ahora quiere algo mucho más revelador”.

Por otro lado, el médico cirujano detalló que una de las ventajas para poder practicarle las cirugías a la veterana estrella mexicana, es su estilo de vid, pues es una paciente sana. “Hace ejercicio y todos sus exámenes son normales, entonces realmente para darle un procedimiento anestésico no tenemos ningún problema”, acotó.

El doctor Acha tiene la confianza de Lyn May, pues fue él quien logró extraer el líquido que perjudicó el rostro de la exvedette. “Si se acuerdan su carita (de Lyn May) era de mucho más volumen, logramos quitar mucho que tenía en la cara, entonces, su cara se hizo mucho más pequeña”, recordó.

Lyn May tiene 67 años pero se siente como de 30 y no parará hasta lucir como tal. Pese a que lleva muchos años practicando el baile tahitiano y gracias a ello posee una esbelta figura, la exactriz no está conforme con su figura y buscará modificarla para recibir el nuevo año totalmente renovada.