Andrea Llosa tras críticas por confesar que fue infiel: “Yo no miento”

La periodista Andrea Llosa publicó un extenso mensaje en su cuenta de Facebook, para defenderse de la ola de críticas que recibió por revelar que le fue infiel a una de sus exparejas.

En su post, la conductora de “Andrea” reveló que le sorprendió la polémica que se generó tras su reciente confesión en una entrevista.

"Mientras estoy de viaje (vacaciones) con mi familia veo que mis declaraciones en el diario El Trome, nota que me hicieron antes de viajar, han causado un poco de revuelo (por no decir bastante). He leído a más de uno poner el grito en el cielo por haber declarado tamaña confesión. ¿Y qué querían?, ¿que mintiera?. No, no miento. Me preguntaron si alguna vez había sido infiel y dije la verdad. O sea que sí, que fui infiel. Tenía 18 años, vivía una relación inmadura, tormentosa y no me arrepiento de haber besado a otro chico”, escribió.

Andrea Llosa también explicó qué tanto ella cómo su pareja se fueron infieles y aseguró que, al día de hoy, le es completamente fiel a su esposo. “Dicho sea de paso, les cuento que él lo supo y me perdonó, así que dejen de estar arañándose que “el cornudo” me perdonó. Yo también “fui cornuda” por él, y lo perdoné. Listo. Han pasado muchísimos años y yo estoy felizmente casada. Tengo 15 años de feliz matrimonio con mi esposo, al que amo, respeto y le soy fiel”, precisó.

Al término de su publicación en Facebook, Andrea Llosa respondió a los cuestionamientos de quienes la calificaron de “inmoral” por exponer denuncias sociales aún habiendo cometido una infidelidad.

“Veo que algunos, también, dicen que cómo entonces me atrevo a denunciar públicamente a hombres que han sido infieles, que ¡qué inmoral soy!... ¿Perdón? En mi programa expongo públicamente a los hombres agresores y a los que no mantienen o no reconocen a sus hijos, porque ahí están cometiendo un delito. Así que nunca he tocado un caso, solo porque el hombre o la mujer es infiel. Ahora sí, aclarado el tema, seguiré disfrutando y congelándome en mis vacaciones invernales. Un beso grande. Yo, la ‘distinguida dama’”, sentenció la periodista de ATV.