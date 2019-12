Pintura Roja sorprende a Juliana Oxenford por su cumpleaños en programa en vivo

Juliana Oxenford, la conductora de 90 Central, cumple años este 28 de diciembre y por este motivo fue sorprendida por su equipo de producción. Durante la trasmisión en vivo del noticiero, la periodista recibió la visita de su grupo favorito: Pintura Roja.

La presentadora se encontraba despidiendo a sus televidentes cuando derrepente se dio cuenta del ingreso del grupo y no pudo ocultar su rostro de asombro. Los miembros del equipo también invitaron a un grupo de mariachis, quienes le cantaron la popular canción ‘Las mañanitas’.

Oxenford se mostró muy emocionada por el detalle e incluso se animó a cantar 'El teléfono’, una de las canciones más conocidas de la agrupación. “Gracias a los chicos del equipo. Ustedes saben que yo soy hincha, recontra fanática de Pintura Roja, los amo”, expresó momentos antes de bailar junto a las integrantes.

En diferentes ocasiones la periodista ha comentado su gusto por el grupo de chicha, quienes incluso realizaron una presentación el día de su matrimonio con Milovan Radovic. Juliana Oxenford incluso recibió la visita de Alejandro Zárate, quien es director de la agrupación, quien le llevó hasta el set una pequeña torta.

Finalmente la conductora de Latina invitó a todo su equipo de producción y trabajadores del programa a compartir con ella este especial momento frente a cámaras. Luego agradeció el cariño de sus compañeros, entre los que se encontraba el periodista deportivo y compañero de la homenajeada, Koki González.

Juliana Oxenford recibió sorpresa de cumpleaños en vivo

“Gracias por tomarse el tiempo... Gracias a todo el equipo. No me imaginé que me iban a dar esta sorpresa tan bonita hoy que todavía no es mi cumple, pero siempre con este amor y este cariño que es recíproco", finalizó Juliana Oxenford.