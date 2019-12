Edgar Vivar: conoce el antes y después del actor que interpretó al entrañable Señor Barriga [FOTOS]

Edgar Vivar nace el día de los santos inocentes, un 28 de diciembre del año 1944 en la ciudad de México. El actor, comediante y médico se hizo famoso por haber interpretado a entrañables personajes como el Señor Barriga, Ñoño y el Botija.

Además de sus papeles en TV y teatro, Edgar también es conocido como un gran doblador de voces. Así, se destacan su trabajos en películas como Ratatouille, Los Pinguinos de Madagascar, Up!: una aventura de altura, Mi Villano Favorito y Los Boxtrolls. Conoce el antes y despues del entrañable actor mexicano.

Edgar Vivar es hijo del Ingeniero Civil Ángel Vivar y la señora Elia Villanueva Falcón. Tiene 3 hermanos: Enrique, Ricardo y Marcela; siendo el actor, el mayor.

Su abuelo le fomentó el lado artístico. El actor menciona en una entrevista que caminaba al lado de su recordado abuelo por las calles de aquel entonces y diferente Distrito Federal. Un poco de charla acompañaban esos paseos, que se convertirían en toda una enseñanza años más tarde.

Egresado del Centro Universitario de Teatro, Edgar Vivar comenzó su carrera de actor teatral en 1964. Además estudió y se licenció en Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México.

El arte siempre fue su gran pasión y tuvo su gran oportunidad en 1970 cuando Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, lo llamó para su programa televisivo ‘‘El Chavo del Ocho’’. De su gran ingenio salieron características para sus personajes y hasta el mismo Ñoño fue parte de esa creatividad, ya que fue él mismo quién le propuso el personaje a Chespirito.

Edgar Vivar junto a sus entrañables personajes: Señor Barriga y Ñoño.

El actor comentó en una entrevista acerca de su etapa como médico y aseguró que ambas (medicina y actuación) son igual de demandantes:

“Mi papá siempre me señalaba que había desperdiciado siete años estudiando medicina, para dedicarme a la actuación. Ejercí dos años, fue una etapa muy linda, donde pude conocer de cerca el dolor humano y entrar en contacto con la muerte. Me di cuenta que puedes curar con medicamentos, cirugías, y la risa (risoterapia).

En el año 1992 terminó su etapa al lado de Gómez Bolaños debido a su sobrepeso que le ocasionaba problemas cardiovasculares. A raíz de eso, enfrentó un problema glandular que lo llevó a aumentar más de peso. Su salud corría peligro y decidió internarse en una clínica para su tratamiento.

Personajes entrañables

- El señor Barriga: Zenón Barriga y Pesado era el propietario de la vecindad donde vivía el Chavo. Cada vez que el Señor Barriga (apellido creado como una referencia a su obesidad) llegaba a la vecindad, era recibido accidentalmente con una patada, tropezón o golpe con un objeto lanzado por el niño que vivía en un barril.

- Ñoño: Febronio Barriga Gordorritúa era el hijo del Sr. Barriga. Ñoño fue creado por el mismo Edgard Vivar.

- El Botija: Gordon Botija Pompa y Pompa era un ladrón en Los caquitos.

Lucha contra el Alzheimer

Desde hace 2 años comenzó a padecer de Alzheimer y para retrasar los síntomas de la enfermedad intentar leer constantemente y aprende cosas nuevas. “Trato de desarrollar habilidades que antes no hacía. Soy diestro y ahora utilizo la mano izquierda para muchas cosas”, mencionó en una entrevista.

“Es una enfermedad devastadora, más terrible que eso. De hecho, intento pensar en otra palabra peor a esa, pero no me llega a la mente. Es un mal que no solamente destruye al que la padece, sino a todo el entorno familiar. La impaciencia de quien lo padece va más allá de la resistencia de los que están a su alrededor”, agregó Vivar.

Visitas al Perú

Además de su visita como parte del elenco de El Chavo del 8 en el año 1979. El actor ha venido al Perú en años recientes.

- En el 2015, Edgar Vivar visitó nuestro país para participar de la obra teatral “En el parque”, junto a Ricky Tosso; y grabó para la secuela del filme de terror “Cementerio General 2”.

- Este año regresó en el mes de junio y noviembre para presentar su unipersonal llamado ‘Edgar Vivar es joven aún’, donde compartió su historia de vida e hizo un recorrido por sus más de 50 años de carrera artística.