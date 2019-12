Samahara Lobatón ingresa de emergencia a un hospital tras experimentar dificultades respiratorias

Samahara Lobatón, una de las hijas de Melissa Klug, preocupó a sus seguidores tras anunciar que fue tratada de emergencia en un hospital tras experimentar problemas respiratorios durante la noche del 25 de diciembre.

La excombatiente compartió a través de Instagram el traumático momento que pasó luego de celebrar las festividades navideñas en casa de su enamorado Youna.

“Quiero decirles que ya estoy mucho mejor. Ayer se me cerró el pecho, tuve un broncoespasmo", expresó Samahara a través de un video. En el clip también mencionó que los malestares surgieron luego de pasar las vísperas de Navidad con la familia de su actual pareja. “El 24 en la noche ya me sentía mal. Pasé las 12 con la familia de Youna (su enamorado), luego fui a ver a mis hermanas y vine a dormir a mi casa porque ya no podía más”.

Según relató la hija de la popular ‘Blanca de Chucuito’, para la noche del 25 de diciembre ya no podía respirar. “Me hicieron dos nebulizaciones y me pusieron medicina a la vena”, comentó.

Afortunadamente, Samahara Lobatón ya se encuentra mejor y sigue llevando controles médicos para poder esclarecer las causas por las que experimentó los problemas respiratorios. “Me estoy yendo ahorita a la clínica para que me digan que es lo que realmente tengo, igual a ver si me ponen una inyección”, finalizó.

¿Qué es un broncoespasmo, malestar por el que Samahara Lobatón fue a emergencias?

Esta condición es muy común en personas adultas y se caracteriza por presentar dificultad para respirar y una intensa opresión en la zona del pecho.

Cuando se produce un broncoespasmo las vías respiratorias y el músculo bronquial se contraen, afectando a los pulmones e impidiendo una respiración normal. Si estos síntomas no son tratados a la brevedad posible, puede resultar muy peligroso, ya que puede derivar en condiciones más graves.