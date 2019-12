Angie Jibaja publica emotivo reencuentro con sus hijos tras pasar Navidad lejos de ellos

La exmodelo Angie Jibaja reapareció en las redes sociales tras un largo periodo de haberse mantenido en el anonimato. La controversial “Chica de los tatuajes” utilizó sus historias de Instagram para compartir la fotografía del emotivo reencuentro que tuvo con sus pequeños hijos Gia y Jako Santa María.

Angie Jibaja explicó que recién pudo reunirse con sus hijos, dos días después de la noche buena. En la instantánea se puede observar a la exactriz usando unos lentes oscuros, mientras sus hijos la abrazan y besan con mucho cariño,el menor de los niños tiene en un brazo a un pequeño can.

Algunas horas antes del esperado reencuentro, Angie Jibaja expresó a través de la misma red social, que se encontraba emocionada de volverlos a ver, pues ambos infantes pararon las celebraciones navideñas junto a su padre Jean Paul Santa María y su esposa Romina Gachoy.

Foto captura: Angie Jibaja

Cabe señalar que Angie Jibaja perdió la custodia de sus dos últimos hijos debido a su desordenado estilo de vida relacionado a escándalos de alcohol y drogas. La madre de la expareja de Felipe Lasso explicó en el programa de Magaly Medina, que la custodia de sus nietos le pertenece a Cielo Liza, hermana de la exmodelo.

Angie Jibaja no soportó el duro golpe de mantenerse alejada de sus hijos a inicios de este año y entró en una profunda depresión. “Las mujeres hoy en día no pueden quejarse que tienen una depresión porque sino les quitan a sus hijos. Pero quiero que este mensaje les haga entender que desde el día 1 he estado con ellos, quiero que me devuelvan a mis hijos, quiero dormir y vivir con ellos y si me han llevado a este punto, han hecho leña del árbol caído”, fue uno de los preocupantes mensajes que dejó la exmodelo en Instagram.