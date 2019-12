Angélica Rivera celebra Navidad junto a su exesposo [FOTOS]

Angélica Rivera y su exesposo José Alberto “El Güero” Castro celebraron juntos la Navidad. Así lo confirma una fotografía publicada en la cuenta de Instagram de Sofía Castro, hija mayor de productor y la actriz mexicana.

“Happy Holidays from our family to yours. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Feliz navidad, todo mi amor”, fue el mensaje que escribió la joven. En la fotografía no solo aparece el antiguo matrimonio, sino que son acompañados por sus tres hijas mientras posan con un árbol navideño de fondo.

Un detalle que captó la atención de los cibernautas es que todos los integrantes de la familia usan suéteres con motivos festivos y relacionados a la Navidad. Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 80 mil me gusta.

Las especulaciones por parte de los seguidores de la actriz no se hicieron esperar. Y es que, pese a estar separados desde el 2008, la relación que mantienen es muy cordial. Sin embargo, el popular productor desmintió los rumores de una posible reconciliación. Pero no negó que existe una relación muy buena entre ambos.

“Angélica y yo vamos a ser amigos hasta que la muerte diga que uno se tiene que ir… Me llevo muy bien con ella y merece todo el respeto del mundo, y espero que hacia adelante igual pueda encontrar una nueva oportunidad”, expresó el “El Güero” Castro a la revista ¡Hola! de México.

Esta es una de las pocas fotografías en las que Angélica Rivera ha aparecido en los últimos meses. Y es que, la mujer de 50 años ha preferido mantener un perfil bajo desde diciembre del 2018 cuando anunció su separación del expresidente de México Enrique Peña Nieto. Proceso que culminó en mayo de este año con divorcio oficial de la expareja.